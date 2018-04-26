İzmir Büyükşehir’de kamu sendikalarının TİS eylemleri devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 6 bin kamu emekçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin tıkanması üzerine büyükşehirde örgütlü farklı konfederasyonlara bağlı 4 sendika bir kez daha açıklama yaptı.

Tüm Yerel Sen, Tüm Bel Sen, Türk Yerel Hizmet Sen ve Bem Bir Sen’in çağrısı ile İZSU binası önünde toplanan belediye emekçileri ‘Sadaka Değil Toplu Sözleşme’ pankartının arkasında başkanlık girişini doğru yürüdü. Eylemde sık sık ‘Aziz Başkan Bakiyemiz Yetersiz’, ‘Birleşe Birleşe Kazanacağız’ ve ‘İş Ekmek Yoksa Barış Da Yok’ sloganları atıldı. Toplu sözleşmeleri süren Belediye İş ve DİSK üyeleri de eyleme katıldı.

31 BELEDİYEDE 29. SIRADAYIZ

4 sendika yöneticinin ortak olarak okuduğu açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerinin mali haklar açısından 31 belediye içinde 29. sırada olduğu bilgisi verilirken “Devasa bütçesi olan bir kurumun icraatçıları olarak bizler, idarenin bir an önce emekçileri görmezden gelen tavrından vazgeçmesini bekliyoruz. Bugün burada haklı ve meşru taleplerimizi içeren toplu sözleşme taslağımızı idareye bir kez daha sunuyoruz. Taleplerimizin görmezden gelinmesi durumunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Emekçileri olarak fiili ve meşru bir mücadele alanı yaratarak taleplerimizin yerine getirilmesinde her türlü eylemi ortaya koyacağımızı ilan ediyoruz” dedi.

SENDİKALARIN ORTAK TALEPLERİ

Belediye emekçilerin ortak talepleri arasında ulaşım kartının verilmesi, yemek hakkından bütün belediye çalışanlarının faydalanması, iyileştirme ücretinin arttırılması, kreş hakkı, milli ve dini bayramlarda ve 1 Mayıs’ta 1000 TL ikramiye, giyecek, eğitim yardımı ve belediye otoparklarından ücretsiz yararlanma bulunuyor. (İzmir/EVRENSEL)

İzmir Büyükşehir’de 4 sendika TİS için ortak mücadele verecek

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 15:46

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