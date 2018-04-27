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Ramazan pidesine yüzde 8 zam: 275 gramlık pide 2 liradan satılacak
27 Nisan 2018 11:14
Fırıncılar Federasyonu, 275 gramlık Ramazan pidesinin Ankara ve İstanbul'da 2 liradan satılacağını açıkladı.
Ramazan pidesine yüzde 8 zam geldi. 275 gramlık Ramazan pidesi Ankara ve İstanbul'da 2 TL'den satılacak.
Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Açıklamaya göre İstanbul ve Ankara’da 275 gramlık pideler 2 liradan satılacak. (AA)Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 11:24
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