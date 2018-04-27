Süper Lig'de 31. hafta: Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında

Süper Lig'de 4 maçtır kazanan Fenerbahçe, 31. hafta mücadelesinde Kasımpaşa karşısında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında yara almamak adına Kasımpaşa karşısında 3 puan mücadelesi verecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ile birlikte Süper Lig'de halen devam eden en uzun galibiyet serisinin sahibi. Sarı lacivertliler aynı zamanda deplasmandaki son üç maçını da kazandı. Bu da, ligde deplasmanda devam eden en uzun galibiyet serisi.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 4. sırada girdi.

Sarı-lacivertlilerde önemli karşılaşma öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasında Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler Roman Neustaedter ve Mathieu Valbuena'nın 1, Giuliano'nun 2 golüyle 4-2 kazanmıştı.

Kasımpaşa 31. haftaya 40 puanla 9. sırada girdi.

FENERBAHÇE, 29 MAÇIN 23'ÜNÜ KAZANDI

İki takım Süper Lig'de 29 kez karşılaştı. Fenerbahçe bu maçların 23'ünü kazandı, 3 maç beraberlikle sonuçlanırken 3 maçı ise Kasımpaşa kazandı. Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 10 maçtır yenilmiyor. Sarı lacivertliler, rakibine karşı son yenilgisini Eylül 2012'de almıştı.

Kasımpaşa evinde oynadığı son altı maçta tek yenilgi aldı (4G 1B). Lacivert beyazlı ekip iç sahadaki son 15 lig maçının 14'ünde rakiplerine gol atmayı başardı ancak son 20 maçın 18'inde kalesini gole kapatamadı. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 11:14

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