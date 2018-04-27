Süper Lig’de 31. hafta: Göztepe’nin konuğu Karabükspor

Süper Lig’de 31. haftanın ilk maçı bugün 20.00'de oynanacak Göztepe-Karabükspor maçı. İşte haftanın maçı...

Süper Lig’de 31. hafta heyecanı bugün Göztepe ile Kardemir Karabükspor arasında oynanacak maçla başlayacak. Bornova Stadı’ndaki müsabaka saat 20.00’de oynanacak.

Geçtiğimiz hafta Akhisarspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe ligde 44 puanla 6. sırada. Küme düşmesi kesinleşen Karabükspor ise 12 puanla son basamakta bulunuyor. Göztepe ligin ilk yarısındaki maçı tek golle kazanmıştı.

HAFTANIN PROGRAMI

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin de oynanacağı 31. haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)

Yarın:

13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

29 Nisan Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

30 Nisan Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

AVRUPA’NIN EN YAŞLI LİGİ

Süper Lig, 28,8’lik yaş ortalamasıyla Avrupa’nın en yaşlı ligi oldu. Medya takip kurumu Ajans Press’in Avrupa liglerindeki ilk ilk 11’leri inceleyerek yaptığı araştırmaya göre en yaşlı altı takımdan dört tanesi Süper Lig’den çıktı. Süper Lig’in en yaşlı ekibinin de 30.66 yaş ortalamasıyla Beşiktaş olduğu belirlendi. Beşiktaş, Avrupa’nın da en yaşlı üçüncü ilk 11’ine sahip kulübü. Beşiktaş’ı 30.16 ortalamayla Türkiye’de ikinci sıradan takip eden Başakşehir, Avrupa’nın en yaşlı 11’ine sahip dördüncü kulübü olurken, Göztepe 30.11 ortalamayla Türkiye’de üç, Avrupa’da beş, Fenerbahçe ise 30.1 ortalamayla Türkiye’de dört, Avrupa’da ise altıncı sırada yer edindi.(SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 22:50

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