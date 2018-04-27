Jandarmada 'FETÖ' operasyonu: 32 gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbeli 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "Zanlıların, örgütün mahrem imamları ile kontörlü, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi."

Halen görevli 12 binbaşı ve 20 yüzbaşıya yönelik gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor.

Şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (Ankara/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Nisan 2018 09:56

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