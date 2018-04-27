Keskinoğlu’da koşullar ağırlaşıyor ama ücretler verilmiyor

Keskinoğlu Tavukçuluk fabrikası işçileri, çalışma koşullarının ağırlaşmasına, molaların kısalmasına tepkili.

Dilek OMAKLILAR

Manisa

Yaklaşık 1 yıldır ücretleri düzenli ödenmediği için üretimi yavaşlatan Keskinoğlu Tavukçuluk fabrikası işçileri, çalışma koşullarının ağırlaşmasına, molaların kısalmasına tepkili. İşçiler bu sorunların sona ermesini isterken, DİSK/Gıda-İş Sendikası da işçilere birlikte mücadele ve sendikalarına üye olma çağrısı yaptı. Fabrikada ağırlıklı olarak kadın işçiler çalışıyor. Çalışma koşullarının ağırlığına dikkat çeken ve iş kazalarının sık yaşandığını anlatan bir kadın işçi, kesilmelerin, yaralanmaların olduğunu ancak işyerindeki revirde tedavi edilerek kazaların üstünün kapatıldığını anlattı. Bir diğer kadın işçi ise, “Yemeğin yanında su bile içemiyoruz. İşyerinde bardak yok, evden getirmemize de izin vermiyorlar” dedi. Yemek molalarının 35 dakikaya düşürüldüğünü anlatan işçi, “Çalışma saatlerimiz diledikleri gibi uzatılırken yemek molalarımız bir o kadar kısalıyor. Bizden fazla verim beklerken bazen buna dayanmak oldukça güç oluyor” diye konuştu.

14 SAAT ÇALIŞTIKLARI OLUYOR

Bir diğer kadın işçi de “Bu sorunlar küçükmüş gibi görünmesin. O kadar saat çalışırken bunlar bizim için ciddi sorunlar. Sadece bunlarla da değil, çalışma saatlerimiz çok fazla değişkenlik gösteriyor. Bazen saatlerimizin değiştiğini işe başladıktan sonra öğreniyoruz, 08.00’den 22.00’ye kadar çalıştığımız zamanlar oluyor” dedi.

‘SENDİKAMIZA ÜYE OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ’

DİSK/Gıda-İş Genel Sekreteri Levent Gökçek, Keskinoğlu işçilerinin yanında olduklarını belirterek, “Keskinoğlu’da bir süredir bu problemler devam ediyor. Fazla mesaiye kalan işçiler, aynı zamanda ek iş yapmak zorunda kaldıkları için ailelerine, çocuklarına, kendilerine ve sosyal hayatlarına vakit ayıramıyor. Kadın işçilerse fabrikada daha çok baskıya, hakarete ve ayrımcılığa maruz kalıyor” dedi. Sendikalarına üye olsun olmasın tüm Keskinoğlu işçilerine seslenen Gökçek, “Tüm işçileri, insanca yaşam ve insanca çalışma talepleri etrafında birleşmeye ve anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olmaya çağırıyoruz” dedi.



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