Gazi'de ülkücü kavgası: Kampüste silah sesleri yükseldi

Gazi Üniversitesi'nde ülkücü öğrencilerin kendi aralarındaki maç kavgasına müdahale eden güvenlik görevlileri darbedilerek yaralandı. Kavga sırasında silah sesleri duyuldu.

Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde dün kendi aralarında maç yapan ülkücü öğrenciler bugün Edebiyat Fakültesi'nde yeniden bir araya geldi. Üniversitenin güvenlik görevlileri öğrencilerin yanına giderek gerginliğe müdahale etmek istedi. Ancak olay daha da büyüdü ve kavgaya dönüştü. Ülkücüler ve güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 4 güvenlik görevlisi darbedilerek yaralandı. Arbede sırasında silah sesleri de duyuldu.

Olayın Gazi Üniversitesi'nin bölünmek istenmesine karşı öğrencilerin Rektörlük önünde yaptığı eylemden sonra olması nedeniyle, eyleme saldırı olduğu zannedildi. Ülkücü öğrenciler o eyleme de engel olmak istemesine karşın, kısa sürede söz konusu kavganın ülkücülerin kendi arasında yaptığı maçtan kaynaklandığı anlaşıldı. (Ankara/EVRENSEL)

Gazi'de 'Üniversiteme dokunma' eylemi

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 17:07

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