İzmir Büyükşehir’de 4 sendika TİS için ortak mücadele verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesinde kamu emekçilerin örgütlü olduğu 4 sendika tıkanan TİS sürecini aşmak için birlikte mücadele edecek.

Metehan UD

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesinde, 2017 yılının aralık ayında başlayan ve 6 bine yakın kamu emekçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı. Büyükşehir bürokratları, yetkili sendika Tüm Yerel-Sen İzmir 1 No’lu Şubenin iyileştirme taleplerini kabul etmedi. Toplusözleşmenin tıkanması üzerine belediyede örgütlü 4 farklı konfederasyona bağlı sendikalar bir araya gelerek ortak hareket etme kararı aldı. Sendikalar arasında Birleşik Kamu-İş’e bağlı Tüm Yerel-Sen, KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen, Kamu Sen’e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen ve Memur Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi emekçilerinin talepleri arasında ulaşım kartının verilmesi, yemek dağıtımının bütün birimleri kapsaması, kreş hakkı, iyileştirme zammı, giyecek ve yiyecek yardımı, belediye otoparklarından ücretsiz yararlanma ve bayram yardımı bulunuyor. Sendikalar talepleri karşılanana kadar ortak mücadeleyi yürüteceklerini ve eylemlerin artarak devam edeceğini belirtti. Sendikalar, bu seneki 1 Mayıs’ta ortak alanda olmasalar da çıkacakları alanlarda taleplerinin ortak olacağını söyledi.

Ulaşım kartı taleplerine değinen Tüm Yerel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Yöneticisi Başar Özmen, “Bu sene hükümet ile yetkili sendika arasında imzalanan TİS’te, ulaşım hakkı olmasına rağmen Büyükşehir ulaşım da dahil olmak üzere hiçbir hakkımızı vermiyor. Sözleşmeden emekçilerin kaybının olacağını düşünerek imzalamadık” dedi.

İLK DEFA BİRLİKTELİK OLDU

4 sendikanın bir araya gelmesine de değinen Özmen şunları söyledi: “Farklı sendikalarda olsak da bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçisiyiz. Tüm emekçilerin sahada ortak mücadele etmesi gerekir. Eylem takvimi çıkararak birlikte mücadele edeceğiz. Bizim iş kolumuzda ilk defa birliktelik oldu. Taban da bu birlikteliği istiyor. Çok olumlu tepkiler aldık ve de bu bizi motive etti. Bundan sonra da bu birlikteliği sağlamak için elimizden geleni yapacağız.”

‘İKTİDARIN KÖTÜ KOPYASI’

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Yöneticisi Recep Temel de belediye yönetiminin toplusözleşmedeki tutumuna ilişkin “İzmir Büyükşehir, iktidarın kötü bir kopyası şeklinde davranıyor, tamamen işveren şeklinde yaklaşıyor. ‘Ben istersem veririm, istemezsem vermem’ anlayışında tek adam rejiminin İzmir’deki hali. Her ne kadar biz hizmet üretsek de bu hizmetten faydalanamıyoruz. Taleplerimiz de İzmir Büyükşehir Belediyesini zora sokacak nitelikte değil” dedi.

‘KAZANIM EYLEMLE SAĞLANIR’

Toplusözleşmenin kapalı kapılar ardında çözülemeyeceği için inisiyatif aldıklarını da ekleyen Temel şunları söyledi: “KESK/Tüm Bel-Sen’in çizdiği çizgide mücadele ile kazanılacağını biliyoruz. O da eylemlilikle sağlanır, sorumluluk alıyoruz. Önümüzde 1 Mayıs var. Alanda da bu taleplerimizi dile getireceğiz. Ancak bu 1 Mayıs seçim öncesi ilk toplumsal eylem olacak. Onun için emekçilerin katılımı yüksek olmalı. Bu seneki 1 Mayıs hükümetin politikalarına karşı bir cevap olmalı.”

‘ÖRNEK BİR TAVIR’

Bem-Bir-Sen İzmir Şube Başkanı Mustafa Köylü de yapılan güç birliği hakkında “Türkiye’ye örnek bir tavırla sendikaların önünü açtık, konfederasyonların yapmadığını biz şube başkanlıkları olarak yapıyoruz. Bu tüm belediye emekçileri adına büyük bir kazanım ve üyelerimiz içinde birlikteliğe yönelik çok olumlu geri dönüşler var. İzmir Büyükşehir Belediyesinden beklentilerimiz belli. Büyükşehir tutumunu anlamak mümkün değil, sendikaları yok sayan bir irade ile karşı karşıyayız. Bunun bir tarafı sendikal süreç ise bir tarafı da siyasi bir süreçtir. Yarın halka, bize geleceklerdir ve haklarımız verilmezse biz de siyaset kurumuna sarı değil kırmızı kart gösteririz. Haklarımızı alıncaya kadar güç birliğine devam edeceğiz ve inşallah başaracağız. Hangi sendikaya üye olursa olsun bütün Büyükşehir emekçilerini ortak paydamız haklarımız çerçevesinde eylemlere katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 21:02

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