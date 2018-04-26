ODTÜ öğrencileri rektörlüğe geri adım attırdı

Koç Sport Fest'i protesto eden ODTÜ öğrencilerinin 'Sermaye defol ODTÜ bizimdir' sloganıyla yaptığı eylem rektörlüğe geri adım attırdı.

ODTÜ öğrencileri ODTÜ kampüsünde gerçekleştirilen Koç Spor Fest’i protesto etti. Rektörlük önünde toplanan öğrenciler, basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğrenciler adına konuşan ODTÜ ÖTK Temsilcisi Özgür Gür, reklam panolarının kaldırılması ve konser sırasında okul güvenliğini festival güvenlik görevlilerinin değil, üniversite görevlilerinin alması taleplerinin gelen tepkiler sonucunda kabul edildiğini duyurdu.

ODTÜ öğrencileri, 32. Bahar Şenliği’nin Ankara Valiliği tarafından “güvenlik” gerekçesiyle yasaklanmasına karşın Koç Spor Fest’in ODTÜ’de gerçekleştirilmesini protesto etti. Rektörlük binası önünde toplanan yüzlerce öğrenci, “Ne sermayenin ne rektörün, ODTÜ bizimdir”, “Mustang go home, Koçfest istemiyoruz!” yazılı pankartlar taşıyarak “Sermaye defol ODTÜ bizimdir”, “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları attı. Burada söz alan ODTÜ ÖTK Başkanı Özgür Gür, üniversite Genel Sekreterliği ve Öğrenci Dekanlığı ile gerçekleştirdikleri toplantıda reklam panolarının kaldırılmasını ve Koç Spor Fest kapsamında yapılacak Şebnem Ferah konserinde güvenliği festival güvenlik görevlilerinin değil,üniversitenin görevlilerinin almasını talep ettiklerini söyledi. Taleplerinin üniversite yönetimi tarafından kabul edildiğini ifade eden Gür, bunun, öğrencilerin tepkilerini bir arada gösterebilmesi sayesinde mümkün olabildiğine dikkat çekti.

‘ŞENLİĞİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Gür, öğrencilerin yıllardır kendi emekleriyle ördüğü bahar şenliğinden de vazgeçmeyeceklerini, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Devrim ve Onur yürüyüşlerini korumak için bir arada olduklarını vurguladı. “Bunların hepsi bizim geleneğimiz” diyen Gür, en barışçıl şekilde özgürlüklerine sahip çıkacaklarını dile getirdi. Gür, öğrencilerin bisikletleriyle, sandalyeleriyle giremediği stadyuma tırların, spor arabaların girmesine izin verildiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Rektörlüğün durumdan haberi olmadığını iddia ettiğini aktaran Gür, bunun gerçekçi olmadığını dile getirdi.

MEŞHUR 'DEVRİM' YAZISININ 50. YILI

Ardından söz alan UGT üyesi Kardelen Güneş, Devrim Stadyumu’na “devrim” yazılışının 50. yılında, şirketlere ait reklam panolarının stadyumda bulunmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Rektörlüğün stadyuma araçların girişinden haberdar olmadığı iddiasına da değinen Güneş, “Hiçbir şeyden haberi olmayan rektör de kabul edilemez”diye konuştu. Güneş, yasaklanan bahar şenliğini gerçekleştirebilmek için dilekçe hazırladıklarını ve ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı. Protestonun ardından Rektör Mustafa Verşan Kök, ÖTK ve topluluk temsilcileri ile toplantı aldı.

ÖTK ve topluluk temsilcilerinin rektör Mustafa Verşan Kök ile gerçekleşen toplantısının ardından UGT üyesi Kardelen Güneş, Rektörlüğün Ankara Valiliğine şenliğin 9-10-11 Mayıs günleri olacak şekilde yapılabilmesi için yeniden başvurucağını aktardı. Güneş, "3 güne de izin çıksa şenliği 4 gün yapabilmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

ODTÜ EMEK GENÇLİĞİ: BİRLİKTELİĞİMİZ GERİ ADIM ATTIRDI

ORTADOĞU Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Emek Gençliği, ODTÜ Bahar Şenliği ve Koç Spor Fest tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencilerin talepleri etrafında birleşmesinin rektörlüğe ve Koç Grubuna geri adım attırdığına dikkat çekerek birlikteliği büyütme çağrısı yaptı. ODTÜ Bahar Şenliği’nin, öğrencilerin ve toplulukların ortak üretim ve kültürü etrafında bir araya gelerek özgünlükleriyle baharın gelişini karşıladıkları 32 yıllık bir birikimin ürünü olduğu ifade edilen açıklamada “Valiliğin OHAL’i gerekçe göstererek şenliği 4 günden 1 güne indirme kararına karşılık üniversite yönetimi müzakere etmeyen bir tutum almış, bu süreçte toplulukların çağrılarına da dönüş olmamıştır. Üniversite yönetiminin bu tutumu şenliğin kültürüne ve birikimine ters düşmektedir” denildi.

'ODTÜ KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ'

Bahar Şenliğinin yasaklandığı süreçte Koç Spor Fest’in rektörlükle yaptığı anlaşmayla ‘alternatif olarak’ sunularak ODTÜ’nün dayanışma, üretme ve özgürlükleri savunma kültürünün hedef alındığına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi “Yapılan forumlar ve öğrencilerin gerçekleştirdiği protestolar sonucu, Koç Grubu ve rektörlük geri adım atmak durumunda kalmıştır. Elde edilen kazanımlar öğrencilerin kendi talepleri etrafında bir araya gelmesinin bir sonucudur. ODTÜ’ye yönelik saldırıların önümüzdeki dönemde de bertaraf edilebilmesi için bu dayanışma örneği önemlidir. Özgürlüklerimizi korumak ve taleplerimizi kazanmak için Emek Gençliği olarak tüm ODTÜ öğrencilerini birlikteliğimizi büyüterek sürdürmeye, ODTÜ kültürünü yaşatmaya çağırıyoruz.” (Ankara/EVRENSEL)

Öğrenci şenliği yasak, sermayenin festivali serbest

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 15:38

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