Üniversiteme, fakülteme dokunma!

İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesine karşı öğrenci, akademisyen ve diğer üniversite bileşenlerinin eylemleri devam ediyor.

Ezgi ERGİN

Begüm İNANÇ

İstanbul Üniversitesi öğrencileri üniversitelerinin bölünmesine karşı Beyazıt merkez bina ana kapısı önünde bir araya gelerek forum gerçekleştirdi. Öğrenciler ‘Üniversiteme dokunma’, ‘Fakülteme dokunma’, ‘Bu bir tarihtir geleceğe aittir’ dövizleriyle Beyazıt Meydanı’ndaydı.

Forumda Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nden konuşan öğrenci “Eğer üniversitelerde bilim üretmek istiyorlarsa bunun yolu üniversiteleri bölmek değildir. Biz bir bütünüz. Eğer bizim sorunlarımızı çözmek istiyorlarsa, atama sorunumuza çözüm bulsunlar” dedi.

İktisat Fakültesi’nden bir öğrenci ise “Bizim sorunlarımızı çözmek istiyorlarsa dolaplarımız boş oraya baksınlar, yurtlarımız uzak ona baksınlar” diye konuştu.

Kapalı kapılar ardında kararlar alındığını anlatan İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi “Ama burası kapalı kapılar ardında kararlar alanların değil, öğrencilerindir” dedi. Tıp Fakültesi’nden diğer bir öğrenci de “Fakültelerimizi bırakmıyoruz, okullarımızı böldürmüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu saldırı bugün 10 üniversiteyle başladı ama yarın tüm üniversiteleri hedef alacak. Tek tek üniversiteleri özelleştirme saldırısına dönüşecek. Her yere kayyım rektör atama saldırısına dönecek. Bu saldırılara karşı buradaki dayanışmamızı güçlendirmemiz lazım” dedi.

Üniversitenin 500 yıllık tarihe sahip olduğuna dikkat çeken Edebiyat Fakültesi öğrencisi, iki gündür dayanışmayı birlikte ördüklerini belirterek “Buradan çıkıp fakültelerimize döndüğümüzde de sınıflarımızda, kulüplerimizde ve bürokrasinin ağına takılmış temsilciliklerde gücümüzü göstereceğiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

İletişim, Orman, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik ve Hemşirelik Fakültesi’nden de öğrenciler söz alarak üniversitelerine sahip çıkacaklarını dile getirdi.

İ.Ü rektörlük seçimlerinde en yüksek oyu alan TTB Başkanı Raşit Tükel, Yıldız Teknik ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de foruma katıldı. Öğrenciler tasarı geri çekilene kadar dayanışmayı ve mücadeleyi büyüteceklerini açıkladı.

Üniversitelerin bölünmesi için hazırlanan kanun tasarısı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de protesto edildi. Dekanlık önünde toplanan öğrenciler daha sonra hastanenin bahçesinde yürüyüş yaptı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yönetim kadrosu, öğretim üyeleri ve öğrenciler, akşam saatlerinde Dekanlık binası önünde toplanarak eylem yaptı. İki gündür eylemlerini sürdüren üniversite bileşenlerine Türk Tabipler Birliği Başkanı (TTB) Raşit Tükel de destek verdi. Tükel burada yaptığı konuşmada bölünmeye karşı olduklarını belirtti. Öğrenciler, hekimler ve sağlık emekçilerinin katıldığı eylem devam ederken bir grup öğrenci dekanla görüşme yapmak üzere binaya girdi. “Cerrahpaşa bizimdir bizim kalacak" sloganları atan öğrenciler daha sonra yürüyüş düzenledi. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 17:39

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