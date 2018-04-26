İÜ'de öğrenciler ayakta: Tasarı bölüyor, öğrenciler birleşiyor

Deniz TEZEL

Fırat TURGUT

İstanbul

İstanbul Üniversitesinin değişik kampüs ve fakültelerinden öğrenciler Beyazıt ana kapısında buluşarak üniversitelerinin bölünmesine geçit vermeyeceklerini haykırdı. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinden akademisyenler burada yaptıkları açıklamada, bölünmeye karşı olduklarını belirterek öğrencilerin yanında olduklarını belirttiler.

Orman Fakültesi öğrencileri ise ‘Üniversitemizi böldürtmeyeceğiz’ diyerek tasarıya karşı nöbette olacaklarını söylediler. Siyasal Bilgiler Fakültesinden adına konuşan bir öğrenci ise bu mücadeleyi taleplerimiz karşılanana kadar sürdürmeliyiz diyerek “Önümüzde 1 Mayıs var. Biz tüm fakültelerden İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak taleplerimizi 1 Mayıs’ta da alanlara taşımalıyız” diye konuştu. Sağlık Bilimleri Fakültesinden bir öğrenci ise 3 gündür üniversitelerine sahip çıkmak için burada olduklarını söyleyerek “Öğrenciler olarak yaşadığımız sorunlar yetmezmiş gibi bir de üniversitemizin bölünmesini çıkardılar. Biz üniversitemize sahip çıkacağız, böldürtmeyeceğiz. Mücadeleyi kazanana kadar nöbete devam edeceğiz.”

REKTÖR YARDIMCISI İSTİFA ETTİ

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mert Savrun, üniversitelerin bölünmesine yönelik kanun tasarısına tepki göstererek görevinden istifa etti.

AVCILAR KAMPÜSÜ AYAKTA

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Avcılar Kampüsü ana kapısı önünde bir araya gelerek üniversitelerine sahip çıkacaklarını belirtti. Mühendislik, veterinerlik, işletme ve spor bilimleri fakültelerinden gelen öğrenciler ‘Üniversiteme Dokunma’, ‘İstanbul Üniversitesi Tarihtir, Sahip Çık’, ‘Üniversiteler Bölünemez’ dövizleri taşıdı.

Açıklamada konuşan Mühendislik Fakültesinden bir öğrenci, bölünmenin üniversitenin değerini ve tarihini kaybetmesi anlamına geleceğini belirterek “Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Öğrenciler olarak kararlıyız, bu yanlıştan vazgeçilmesin” dedi. İsteyerek İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü kazandığını dile getiren bir öğrenci “Şimdi bir yasa tasarısıyla okulumuzun adını değiştirmek istiyorlar bunca yıllık tarihi yok sayıp, isteyerek geldiğimiz üniversitemizi bölüp parçalamak istiyorlar. Tasarı geri çekilene kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

CERRAHPAŞA BİR PARANTEZE SIĞMAZ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bileşenleri Dekanlık önünde yaptıkları eylemle, Hükümetin fakülteyi ayırarak başka bir üniversiteye bağlamak istemesini protesto etti. Eğitimden, itibara kadar birçok konuda gerilemenin yaşanacağına dikkat çekilen konuşmalarda ‘Cerrahpaşa bizimdir bizim kalacak’ talebi öne çıktı.

Öğretim görevlilerinden öğrencilere, öğrenci ailelerinden hasta yakınlarına, çalışanlara kadar yüzlerce kişi dekanlık önünde bir araya geldi. Eylemde taşınan ‘Ameliyatlı yerime geldi’, ‘Cerrahpaşa’yı parçalamak atomu parçalamaktan zordur’, ‘Cerrahpaşa’ya dokunma yeminimi bozdurma’ dövizleri dikkat çekti.

Eylemde söz alan Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Feray Savrun, “Önceliğimiz İstanbul Üniversitesinin bütünlüğünü korumak, Cerrahpaşa’nın İstanbul Üniversitesine olan aidiyetine sahip çıkmaktır. Konu alt paydaşlara danışılmadan bürokratik bir şekilde ele alınmıştır. Yönetimimiz bu konuyla ilgileniyor. Tasarı komisyondan geçti ama süreç bitmedi. Mücadelemiz sürecek. Cerrahpaşa bir paranteze sığmaz” dedi.

Eylemde söz alan öğretim görevlileri de Cerrahpaşa’da verilen eğitimin, yapılan araştırmaların önemine dikkat çekti. “Biz Çapa Cerrahpaşa bölünmemelidir diyoruz” diyen öğretim görevlileri tasarıdan vazgeçilmesini istedi.

AKADEMİSYENLERDEN MECLİSE ÇAĞRI

500 akademisyen, İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere, Türkiye’nin bilim ve eğitim üretiminde büyük görevleri olan üniversiteleri bölerek zayıflatacak yasa tasarısının geri çekilmesi için TBMM’ye gönderilmek üzere bildiri yayımladı.

Gazi'de 'Üniversiteme dokunma' eylemi

ANADOLU’DA PROTESTO

Eskişehir’de öğrenciler Anadolu Üniversitesi önünde toplanarak, üniversitenin bölünme kararına tepki gösterdi.

Yunus Emre Kampüsü cumhuriyet kapısı önünde toplanan öğrenciler adına konuşan Doğancan Aras, üniversitelerinin bölünmesini istemediklerini belirterek şunları söyledi “Tasarıya göre üniversiteden bölümler, fakülteler alınıp ‘Eskişehir Teknik Üniversitesinin kurulması planlanıyor. Tasarıya karşı tüm gençleri de üniversitelerimizin geleceği için mücadeleye çağırıyoruz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 21:48

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