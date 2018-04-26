İbrahim Tatlıses'ten dördüncü milletvekilliği girişimi

AKP'den 3 kez milletvekili aday adayı olan ancak listeye girmeyi başaramayan İbrahim Tatlıses, dördüncü kez şansını deneyecek.

Türkücü İbrahim Tatlıses, 24 Haziran genel seçimleri için AKP'den milletvekili aday adayı olacak. Tatlıses'in, aday adaylığı başvurusunu avukatı aracılığıyla cuma günü partinin İzmir İl Başkanlığına yapacağı öğrenildi.

Daha önce Şanlıurfa’dan 3 kez milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sefer İzmir’den aday adayı olacak.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan ve uzun süre fizik tedavi gören Tatlıses, geçen yıl İzmir’e taşınmıştı.

Tatlıses zamanının önemli bir bölümünü Hatay semtindeki Tatlıses Kebap’ta geçiriyor.

Silahlı saldırıya uğradığı 2011 yılından bu yana sahnelere çıkamayan Tatlıses Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Afrin harekatına destek için sınıra davet ettiği ünlüler arasında yer alıyordu. (İzmir/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 11:41

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