Süper Lig’de 30. haftanın görünümü ve 31. haftanın programı

Süper Lig'de zirve yarışındaki 4 takım, 30. haftayı galibiyetle kapadı. 31. haftada lider Galatasaray, takipçisi Beşiktaş'la karşılaşacak.

Süper Lig’de 30. hafta Galatasaray’ın liderliğiyle tamamlandı. Alanyaspor’u deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı kırmızılılar puanını 63’e yükseltti.

Galatasaray’ın en yakın takipçisi Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor’u 3-1 yenerek 62 puana çıktı. Beşiktaş’la aynı puanda olan Başakşehir de haftayı, Kayserispor’u 3-1’le geçerek kapattı.

Şampiyonluğun bir diğer adayı Fenerbahçe, zirveyi yakın takibini evinde Antalyaspor’u 4-1 mağlup ederek sürdürdü. Sarı lacivertlilerin 60 puanı var.

Süper Lig’de önümüzdeki hafta Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak. Türk Telekom Stadyumu’ndaki maç şampiyonluk yarışı için büyük öneme sahip.

Kümede kalma mücadelesi de tüm heyecanıyla sürüyor. Gençlerbirliği, Osmanlıspor'a 3-0 yenilerek 30 puanla 17. sırada kalırken rakibi ise 32 puanla 16. basamakta. Haftayı galibiyetle kapatan Konyaspor ve Galatasaray'a kaybeden Alanyaspor da 32'şer puanda.

30. HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI

30. haftada alınan toplu sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Kayserispor: 3-1

Gençlerbirliği-Osmanlıspor: 0-3

Kardemir Karabükspor-Bursaspor: 1-4

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 0-2

Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 2-3

Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe: 1-1

Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1

Fenerbahçe-Antalyaspor: 4-1

31. HAFTA PROGRAMI

31. haftanın programı ise şöyle:

27 Nisan Cuma

20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova)

28 Nisan Cumartesi

13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

29 Nisan Pazar

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya)

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

30 Nisan Pazartesi

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 09:24

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