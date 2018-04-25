HÜDA PAR da seçimlere katılacak, karar Resmi Gazete'de

HÜDA PAR, 24 Haziran seçimlerine katılabileceğini açıkladı. HÜDA PAR ile birlikte seçime 11 siyasi parti katılacak.

HÜDA PAR'ın, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “YSK'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir. Hayırlı olsun” dendi. HÜDA PAR'ın da eklenmesiyle seçime girecek parti sayısı 11'e çıktı. YSK'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Hür Dava Partisi'nin (Hüda-Par) 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine girmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, HÜDA PAR'ın oy verme günü olan 24 Haziran'dan 6 ay öncesinde yurt genelinde 41 ilde teşkilatlanma koşulunu sağladığı belirtildi.

Partinin, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddelerinin öngördüğü koşullara sahip olduğunun tespit edildiği, bu nedenle 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine katılma koşullarını taşıdığının anlaşıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, 22 Nisan'da ilan olunan siyasi partilerin yanı sıra HÜDA PAR'ın da 24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılabileceği kaydedildi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AA muhabirine, parti olarak 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin YSK'ye yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlanmasını değerlendirdi.

Yapıcıoğlu, "Geç verilmiş bir karar oldu. Bu anlamda bir sıkıntı oluşmadı değil ama geç de olsa hakkımızın teslim edilmiş olması sevindiricidir. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Hür Dava Partisinin (HÜDA PAR) ilk önce seçime giremeyeceği yönünde kayıtların olduğunu ifade eden YSK Başkanı Sadi Güven, "İtiraz üzerine, 'Kongremizi yaptık.' dediler. Biz ilçelerden bütün belgeleri Yüksek Seçim Kurullarından, onların bize vermiş olduğu bilgileri teyit ettirdik. Toplamda 41 ilde teşkilatlanma şartını yerine getirdiler. Biz de Hür Dava Partisinin seçime girmesine karar verdik. Biraz önce imzalandı. Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderildi." demişti. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 26 Nisan 2018 00:12

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