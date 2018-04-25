SES yöneticilerine 'TTB'nin Yanındayız' afişi sorgusu

SES İzmir Şube Yöneticileri 'TTB'nin Yanındayız' afişi gerekçe gösterilerek sorguya çekildi.

“TTB'nin Yanındayız” afişi bastırdıkları için SES İzmir Şube yöneticileri, Terörle Mücadele Şubesi tarafından sorguya çağrılırken şube yöneticileri sendikal faaliyet olduğunu dile getirdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi'nin, Türk Tabipler Birliği ile ilgili afişi hakkında savcılık tarafından soruşturma başlattı. Sendika panosuna asılan “TTB'nin Yanındayız” afişinden rahatsız olan Çiğli Bölge Eğitim Hastenesi Müdürü Oğuzhan Şahin ihbar etmişti.

İhbarı değerlendiren Karşıyaka Savcısı Alaaddin Dokur, afişle ilgili İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığına yazı yazarak soruşturma başlatılmasını talep etti. Başlatılan soruşturma kapsamında sendikanın şube yöneticileri sorguya çağrıldı. Basmane'deki Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade işlemleri sırasında sendikanın afişi suç unsuru olarak gösterildi.

İfade işlemleri sırasında sendika yöneticilerine, “Afişi sendika kararı ile bastırdınız mı”, “Ne amaçla TTB'ye destek verdiniz” soruları soruldu. SES yöneticileri ise yaptıklarının sendikal faaliyet olduğunu ve TTB 'nin yanında olmanın sorumluluk ve görev olduğunu belirttiler. Sendika yöneticileri yaptıklarının arkasında olduklarını ve asıl suçlunun afişi indiren hastane yönetiminin olduğunu da dile getirdiler.

TTB HEDEFE KONULMUŞTU

Hükümetin Afrin Operasyonu'nun ardından Türk Tabipler Birliği Genel Merkez yönetimi “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı bir açıklama yayınlamıştı. Yapılan açıklamanın ardından TTB yönetimi önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedefe konulmuş ardından da 11 genel merkez yöneticisi yapılan ev operasyonları ile bir hafta gözaltında kalmıştı.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi yönetimi de SES'in afişini hastanedeki sendika panosuna asan Şube Yöneticisi Başak Edge Gürkan'ı polise ihbar etmişti. Gürkan'da emniyet ifade işlemleri için 2 gün gözaltında kalmıştı. (İzmir/EVRENSEL)

SES İşyeri temsilcisi Edge Gürkan serbest bırakıldı

TTB afişi asan SES üyesine önce gözaltı sonra soruşturma

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 20:09

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