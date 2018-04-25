Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya ve Avukat Fidel Okan'a hapis cezası

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukat Fidel Okan, yargılandıkları davada 1 yıl 4 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'ın “Kamu görevlisine alenen hakaret" ve “Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla haklarında açılan dava karara bağlandı.

Mahkeme, Küçükkaya ve Okan'ı her iki suçtan toplam 16 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı. Hapis cezaları ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın adının ByLock kullananlar listesinde olduğu iddiasını dile getirmişti. Küçükkaya, Fox TV'de sunduğu Çalar Saat programında Bakan Kaya'nın eşinin telefonundan FETÖ'nün haberleşme programı ByLock çıktığını, çiftin bu sebepten dolayı boşandığını öne sürmüştü. Küçükkaya'nın iddiası hükümet ve Kaya tarafından yalanlandı ve gazeteciye dava açıldı. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 14:43

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