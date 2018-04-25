Hacettepe Üniversitesinde Kuir Araştırmaları Topluluğuna saldırı

Hacettepe Üniversitesi Kuir Araştırmaları Topluluğunun üniversite yönetiminden izin alarak açtığı standa 10-15 kişilik bir grup polis eşliğinde saldırdı. Polis, izinli olmasına rağmen Valilik kararını gerekçe göstererek standı kapattı.

Hacettepe Üniversitesi Kuir Araştırmaları Topluluğu standı izin alınarak açılmasına rağmen polis saldırısıyla kapatıldı. Beytepe Kampüsünde gerçekleşen olayda topluluğun tanıtımı için stant açan öğrencilerin yanına polis eşliğinde 10-15 kişilik bir grup geldi. Topluluk üyelerinin üzerine yürüyen grup ile tartışma yaşanırken polis “okulun polisi” olduğunu söyleyerek okul yönetimi tarafından izinli olmasına rağmen Valilik kararı olduğunu ileri sürdü. Polis, yasal olmadığı gerekçesiyle stantta bulunan Kaos GL materyallerini ve bayrakları topladı. Bu esnada okulun güvenliği de topluluk üyelerinin çevresini sararak standın arkasına geçmelerini istedi. Standa yönelik saldırıda bulunan grubun standda bulunanların fotoğraflarını ve videolarını çekmeye çalışması okul yönetimi tarafından engellenmeye çalışıldı.

Güvenlik görevlileri saldırıya uğrayan Kuir Araştırmaları Topluluğunu da "Herhangi bir yerde video veya fotoğraf paylaşırsanız herkes hakkında tutanak tutulur” diyerek tehdit etti. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 13:15

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