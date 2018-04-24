Rusya: ABD’nin Suriye’den ayrılma niyeti görünmüyor

Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekileceklerini söylemesine rağmen ABD'nin böyle bir niyeti olduğunu görmediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekileceklerini söylemesine rağmen, ABD’nin Fırat Nehri’nin doğusunda aktif şekilde yerleşmeye devam ettiğini ve çekilmeye niyeti olmadığını söyledi.

Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı kapsamında gazetecilere konuşan Lavrov, “ABD, tek amacının teröristleri Suriye’den göndermek, IŞİD’i yenmek olduğuna dair vaatte bulundu. Ancak bu iddialara, ABD Başkanı Donald Trump’ın iddialarına rağmen, Fırat Nehri’nin doğusunda yerleşmeye devam ediyor ve ülkeden çekilmeye niyeti yok” ifadelerini kullandı.

‘MACRON, ABD’Yİ CESARETLENDİRİYOR’

Lavrov açıklamalarına “Bu arada onları Suriye’de kalmaya cesaretlendiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Geçenlerde ABD’nin Afganistan’dan çekilmemesini, ABD öncülüğündeki koalisyonun Batı’nın onaylayacağı bir düzen kurulana kadar Suriye’de kalması gerektiğini söyledi” sözleriyle devam etti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 18:32

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