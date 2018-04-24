Utah Jazz, Oklahoma karşısında 3-1 öne geçti

NBA Play-Off ilk tur serilerinde Utah Jazz, Oklahoma City Thunder'ı; Houston Rockets ise Minnesota Timberwolves'ı yenerek büyük avantaj elde etti.

NBA’de Play-Off ilk tur heyecanı Batı Konferansı’ndaki maçlarla sürdü. Utah Jazz, Oklahoma City Thunder’ı 113-96 yenerek seride 3-1 öne geçti. Houston Rockets da Minnesota Timberwolves’ı 119-100 mağlup etti ve seriyi 3-1’e getirdi.

UTAH’TAN DEV ADIM

Utah Jazz, Thunder karşısında maça yavaş başlasa da ikinci periyotla birlikte üstünlüğü eline aldı. İlk yarıyı 58-52 önde geçen Jazz, rakibinin skorerlerini düşük yüzdelerde tuttu ve sonuca gitti. İkinci yarıda sadece 44 sayı yiyen Jazz karşısında Oklahoma sadece 10 asist yapabildi. Müsabakaya Ricky Rubio’yu durdurma vaadiyle çıkan Westbrook, hırsının bedelini erken faul problemiyle ödedi. Westbrook maçı 18’de 7 isabetle 23 sayı 14 ribaunt 3 asistle tamamladı. Thunder’da Paul George 32 sayıyla en skorer isim oldu.

Utah’ta ise çaylak skorer Donovan Mitchell, 33 sayı 7 ribaunt 4 asistle takımın hücumdaki sürükleyicisi oldu. Jazz’da Joe Ingles 20, Rudy Gobert 16, Derrick Favors ve Ricky Rubio 13’er sayı attı.

HOUSTON’DAN 50 SAYI

Serinin 5. maçı Oklahoma’nın sahasında oynanacak. Utah, kazanırsa seriyi bitirecek.

Normal sezonu zirvede tamamlayan Houston Rockets, Minnesota Timberwolves karşısında 3. periyotta 50 sayı atarak sahadan 19 sayı farkla galip ayrıldı. İlk yarısı 50-49 Rockets’ın üstünlüğüyle biten maçın üçüncü çeyreğinin skoru 50-20 oldu. James Harden bu bölümde 22, toplamda ise 36 sayı kaydetti. Chris Paul 25, Eric Gordon 18 sayıyla Harden’a eşlik etti.

Serinin beşinci maçı Houston’ın evinde oynanacak.

GECENİN MAÇLARI

NBA’de ilk tur serilerinde bu gecenin programı şöyle: Boston Celtics-Milwaukee Bucks (2-2) * Philadelphia 76’ers-Miami Heat (3-1) * Golden State Warriors-San Antonio Spurs (3-1). (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Nisan 2018 09:39

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