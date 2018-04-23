Ermeni Soykırımı'nda yaşamını yitirenler İstanbul'da anılıyor

Ermeni Soykırımı'nın 103. yıl dönümünde soykırım kurbanları yarın (24 Nisan) düzenlenecek etkinliklerle anılıyor.

Ermeni Soykırımı'nın kurbanları İstanbul'da yapıalcak bir dizi etkinlikle anılıyor.

İlk anma etkinliği saat 12.00'de Sultanahmet'te düzenlenecek. Bu etkinlik İHD İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon'ca gerçekleştirilecek. Komisyon'un anma önce yaptığı basın açıklamasında "20. yüzyılın başında Küçük Asya ve Kuzey Mezopotamya’nın Ermeni, Asuri/Süryani ve Rum halklarına yapılan soykırımın başlangıç tarihi olarak kabul edilen 24 Nisan’ı bu yıl da Sultanahmet Meydanı’ndaki Türk İslam Eserleri Müzesi önünde anacağız. 1915’te cezaevi olarak kullanılan, İstanbul Ermenilerinin Haydarpaşa’dan ölüm yolculuğuna çıkarılmadan önce tutulduğu bu bina ve çevresini soykırımın inkârına karşı bir hafıza mekânı olarak kabul ediyor, basını, soykırım ve inkâr karşıtlarını burada yapacağımız soykırım anmasına davet ediyoruz." dendi.

SEVAG BALIKÇI MEZARI BAŞINDA ANILACAK

Zorunlu askerliğini yaptığı sırada 24 Nisan günü aynı birlikte görev yaptığı bir askerin silahından çıkan mermiyle yaşamını yitiren Sevag Balıkçı ölümünün 7. yılında anılıyor.

Balıkçı yarın saat 15.00’te Şişli Ermeni Mezarlığında anılacak.

AGOS’un haberine göre anmaya dair Nor Zartonk grubu şu açıklamayı yaptı:

“Sevag Balıkçı Ermeni Soykırımı’nın 96. yıl dönümü olan 24 Nisan 2011’de, zorunlu askerliğini yaptığı sırada Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla “kazara” öldürüldü. Aramızdan alınışının 7. yılında hâlâ ırkçılık ve şovenizm devlet yetkilileri tarafından, farklı etnik gruplara karşı tetiklenirken, barışın, kardeşliğin ve eşitliğin mücadelesini yükseltmek, soykırımlara nefret cinayetlerine hayır demek için, Sevag Balıkçı’yı unutturmamak ve ailesiyle dayanışmak için Şişli Ermeni Mezarlığında onu anacağız, onu bizden alanlardan hesap

soracağız.”

'103 YIL OLDU, YÜZLEŞİN'

Yarın 19.15'te ise Tünel Meydanı'nda Durde Platformu'nca bir anma düzenlenecek. Platform anmayı "103 yıl oldu. Yüzleşin" başlığıyla gerçekleştiriyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 18:54

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