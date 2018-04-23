Star yazarından Yusuf Ziya Kavakçı'ya tepki

Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, Yeni Akit’teki köşe yazısında Fethullah Gülen'in Türkiye'ye dönmesini istemesi tepkilere neden oldu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı’nın babası olan Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, Yeni Akit’teki köşesinde yazısında Fethullah Gülen’in Türkiye’ye dönmesini istedi, “Bence bu teşkilat aslî hizmetine dönmeli ve saf ve temiz mensuplarının güzel duygularına bağlanmalıdır” önerisinde bulundu.

Revza Kavakçı babasının yazısına verilen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada babasının 80 yaşında ve hasta olduğunu, o yüzden böyle bir yazı yazdığını söyledi.

Tartışma yarat yazıyı hükümete yakın Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk, köşesinde ele aldı.

Zentürk, “Fethullah ve ‘tevbe…’ Susacak mıyız?..” başlıklı yazısında, “Aynı yazıyı Hasan Cemal gibi bir kalem döktürseydi(!) kopacak fırtınayı şimdiden tahmin edebiliyorum, bunu yapmayın. Erdoğan-Bahçeli ikilisinin verdikleri amansız mücadeleye destek olmak mı istiyorsunuz, o zaman yanlışı söyleyin, dengelerin değil, doğru bildiği yolda kimseye borcu olmayan insan olarak yürüyün… Başa dönüyorum: Adamına göre mi, konuşup, susacağız?” ifadelerine yer verdi. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 15:53

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