İ.Ü öğrencileri üniversitelerinin bölünmesine karşı Gülhane’de buluştu

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Üniversitelerinin bölünmek istenmesine karşı Gülhane Parkı’nda bir araya gelerek forum düzenledi.

Umut Düzgün BULUT

İstanbul Üniversitesi

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Bölünecek üniversitelerden biri de İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesine (İÜ) ait Diş Hekimliği Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İletişim, İşletme, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri ve Veteriner fakültelerinin adı Çapa Tıp Fakültesi olarak değiştirilerek İstanbul İbni Sina Üniversitesine bağlanacak.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri yaşananlar üzerine Gülhane Parkı’nda bir araya gelerek forum düzenledi.

Salı günü 13.30’da İstanbul Üniversitesi ana kapısı önünde bir forum daha düzenlemeye hazırlanan öğrenciler, forumda ‘Ne yapılabilir?’ sorusunu tartıştı. Tasarıya karşı mücadelenin sadece öğrenci eylemleriyle yeterli olmayacağının altını çizen öğrenciler, akademisyenlerin ve mezunların da bu mücadeleye katılmasının önemine dikkat çekti.

Asırlık üniversitelerin bölünmesine tepki

‘ÖĞRENCİLER OLARAK BİR ARAYA GELMELİYİZ’

Forumda çok sayıda öğrenci de söz aldı. Edebiyat Fakültesinde okuyan bir öğrenci, “Bir üniversite tüm bileşenleriyle birlikte üniversitedir. Bu tasarı geçerse örneğin Hukuk Fakültesinin Eğitim Fakültesiyle bir bağlantısı kalmayacak. Eğer biz öğrenciler bir araya gelemeyeceksek üniversitede okumuş olmanın ne anlamı kalacak?” dedi. Bir başka Edebiyat Fakültesi öğrencisi de “Kulüpleri ve temsilcilikleri harekete geçirebileceğimiz oranda güçlenebiliriz” dedi. Forumda konuşan bir Hukuk Fakültesi öğrencisi de imzaların toplanması gerektiğini ve bu mücadelenin haber portallarıyla paylaşılarak ülke gündemine taşınması gerektiğini ifade etti.

Foruma Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden (MSGSÜ) gelen öğrenciler de destek verdi. Öğrenciler, geçmişte kendilerinin de benzer sorunları yaşadıklarını ve üniversitelerin bölünmemesi konusunda birlikte mücadele edeceklerini söyledi.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 17:36

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