Termik santral ihalesi 3. kez ertelendi

Eskişehir’de tarım arazisine kurulmak istenen Alpu Termik Santrali’nin 26 Nisan’da yapılacak olan ihalesi üçüncü kez ertelendi.

Eylem NAZLIER

İstanbul

Eskişehir’de tarım arazisine kurulmak istenen Alpu Termik Santrali’nin 26 Nisan’da yapılması planlanan ihalesi üçüncü kez ertelendi. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı süre uzatım ilanına göre özelleştirme ihalesinin ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi 15 Ağustos’a uzatıldı. Konuyla ilgili konuşan Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Hukuk Danışmanı Deniz Bayram, projenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

‘ÖLÜ DOĞMUŞ BİR PROJE’

“Mevcut ekonomik, çevresel ve toplumsal koşullar altında, Alpu Termik Santrali ölü doğmuş bir proje” diyen Bayram, “İhalesi yaklaşık 3 ay daha ertelenen proje alım garantisi ile özel sektöre ihale edilirse, ihtiyacımız olmayan bir elektrik üretimi için cebimizden milyarlarca lira boşa harcanacak. Tükettiğimizin yaklaşık iki kati kurulu gücümüz var ve yenilenebilir enerji üretim politikaları hızla gelişiyor. Bizim pahalı Alpu santraline değil, Eskişehir’deki tarım üretiminin zenginliğine ihtiyacımız var. Terazinin bir tarafında ihtiyacımız olmayan pahalı ve kirli enerji, diğer tarafında sağlıklı bir hayat, tarımsal üretim zenginliği ve gıda güvenliği. Projenin sahibi EÜAŞ, terazinin kamu yararı tarafını seçmeli, projeyi iptal etmeli” diye konuştu.

Greenpeace Akdeniz’in, “Kömürü ES geç” kampanyası kapsamında hazırladığı hava modellemesi raporuna göre söz konusu santralin yaratacağı hava kirliliği 3200 erken ölüme neden olacak. Yeşil Barış Hukuk Derneği ve Eskişehirliler, planlanan kömürlü termik santralin “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararının iptal edilmesi için dava açmıştı.

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 17:28

www.evrensel.net