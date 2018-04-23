Bu sistemi kabul etmeyeceğiz

Gebze’den bir metal işçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emek karşıtı açıklamalarını değerlendirdi.

Metal işçisi

Gebze

Cumhurbaşkanının açıklaması biz işçilerin gelecekte nasıl bir düzen ile karşı kalacağımızın en büyük belirtisidir. Ülkesinde alın teriyle, emeğiyle çalışanları terörist olarak açıkça nitelendiren bir kişi kalkıp bu ülkeyi tek başına yönetmek için oy isteyecek. Televizyonda “Çocuklar ölmesin” dediği için bir öğretmeni terör propagandası yapıyor diyerek 6 aylık bebeği ile cezaevine koyanların gelecekte bizlere neler yaşatacakların bir göstergesidir. Bugün işsizliğin yoksulluğun daha da artığı bir süreçte bunu baskı altına alma çabalarıdır tek adamlık. Kadın cinayetleri, çocuk istismarları, şehitlik, gazilik, eğitimsizlik bunların gelecekteki bizlere sunacakları sistemdir. Bu sistemi kabul etmeyeceğimizi 1 Mayıs alanında göstermeye başlayacağız. Seçim sürecine kadar her alanda işçiler olarak kendimizi ortaya koyacağımıza inanıyorum. Tek parti tek adam düzenine karşı mücadele bizlerin bu süreçteki çabalarına bağlı. O yüzden güvenli bir gelecek sağlamak için adımlarımızı hızlı bir şekilde atmalıyız.

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 17:22

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