Valilikten ODTÜ’ye bahar şenliği yasağı

Ankara Valiliği, ODTÜ'de yapılması planlanan 32. Bahar Şenliği'nin 3 gününü yasakladı, yalnızca 9 Mayıs'ta yapılmasına izin verdi.

ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT), bu yıl yapılması planlanan 32. Bahar Şenliği hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Ankara Valiliği’nin şenliğin 3 gününü yasaklayarak yalnızca 9 Mayıs günü yapılmasına izin verdiği belirtildi, öğrencilere forumda buluşma çağrısı yapıldı.

ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT), bu yıl yapılması planlanan 32. Bahar Şenliği hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklamada, son yıllarda 4 gün olarak düzenlenen şenliğin, bu yıl Ankara Valiliği’nin talimatıyla yalnızca 9 Mayıs günü olmak üzere 1 gün yapılmasına izin verdiği dile getirildi. ODTÜ yönetiminin UGT’nin toplantı taleplerine yakın zamana kadar cevap vermediği belirtilen açıklamada, yönetimin UGT’yi muhatap almayan tavrına da tepki gösterildi.

Açıklamada, şenliğin 1 güne indirilmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek 24 Nisan Salı günü 17.40’ta Fizik bölümünde buluşarak neler yapılabileceğini tartışma çağrısı yapıldı.

Foruma çağrı için ODTÜ Medya Topluluğu da, içerisinde diğer üniversite topluluklarının da yer aldığı bir video yayımladı.

BAHAR ŞENLİĞİ YASAK, KOÇFEST SERBEST

Evrensel'e konuşan UGT üyesi Kardelen Güneş, “12 senedir okulda yapılmayan Koçfest’in, valiliğin doğrudan ODTÜ’nün içindeki öğrenciler tarafından düzenlenen şenliğe bir gün izin vermek suretiyle kısıtlama getirdiği senede tekrarlanacak olması, bizim için tesadüfi olmaktan çok uzaktır” ifadelerini kullandı.

Şenliğin OHAL gerekçesiyle kısıtlandığına dikkat çeken Güneş, bahar şenliği konserleri tehlikeli bulunurken Koçfest bünyesinde yapılacak olan konserin bundan nasıl etkilenmediğini anlamakta güçlük çektiklerini dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÜ öğrenci toplulukları 1 Mayıs'a hazırlanıyor

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 21:37

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