ODTÜ öğrenci toplulukları 1 Mayıs'a hazırlanıyor

ODTÜ'de özgür, bilimsel, demokratik ve laik bir eğitim istediklerini ifade eden öğrenciler, herkesi 1 Mayıs’ta alanlara çağırıyor.

Hazal GÖÇMEN

Ankara

ODTÜ’de öğrenci toplulukları ve öğrenci temsilcileri konseyi 1 Mayıs hazırlıklarını sürdürüyor. Evrensel'e açıklama yapan öğrenci toplulukları, ülkede ve üniversitelerinde artan baskı ve yasaklara karşı 1 Mayıs’ta alanda olacaklarını söylediler. Özgür, bilimsel, demokratik ve laik bir eğitim istediklerini ifade eden öğrenciler, “distopyayı ütopyaya çevirmek için” herkesi 1 Mayıs’ta alanlara çıkmaya çağırıyor.

Öğrenci Temsilcilikleri Konseyi (ÖTK) ve 17 öğrenci topluluğunun çağrısıyla düzenlenen 1 Mayıs forumunda alınan kararla ODTÜ Öğrencileri korteji “Özgür üniversite için sömürüyü yıkmaya emeğin saflarına” sloganı ve kendi talepleriyle 1 Mayıs’ta yer alacak.

Ankara'da 1 Mayıs'a izin verildi

Siyaset Bilimi Topluluğu’nda öğrenciler, OHAL koşulları bahane edilerek, toplumsal muhalefet üzerindeki baskıların arttığını ve barışın sesinin yükseltilmesine tahammül edilmeyen bir dönemde olunduğunu vurguladı. Öğrenciler, “Toplumsal muhalefetin dinamiği olan üniversiteler tek sese biat eden kurumlar haline dönüştürülmek istenirken, üniversitelere her alandan saldırılar gerçekleşiyor. Hocalarımız yayımlanan KHK’ler ile üniversiteden ihraç edilirken, üniversite gençliği soruşturma, uyarı, gözaltı gibi durumlar karşı karşıya kalıyor. Bunun yanında, artan zamlar ve enflasyon yurt ve bölüm kantinlerinde fiyatların artmasına neden olurken; ifade özgürlüğü üzerindeki baskı, özgürce etkinlik yapma hakkımızı kısıtlamakta ve okullarımızdaki tartışma ortamına engel olmakta. Bu baskı ortamını ve umutsuzluğu dağıtmak, ortak taleplerimizi dile getirmek için öğrenci topluluklarının yıllardır bir araya gelerek ördüğü 1 Mayıs ODTÜ Öğrencileri korteji büyük bir önem taşıyor” dedi.

ÇÖZÜM EVDE TASARRUF DEĞİL, SERMAYEYLE MÜCADELE

Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü’nden (DKSK) öğrenciler ise ODTÜ’de rektörlüğün öğrenci toplulukların etkinliklerini yasakladığı, okulun imkanlarını kullanmalarının engellendiği bir dönemden geçtiğini belirtti. ODTÜ’de de baskı ve soruşturmalarla öğrencilere gözdağı verilmeye çalışıldığını ifade eden öğrenciler, “Biz de DKSK olarak dağlardan getirdiğimiz özgürlüğü üniversitelere taşımak için 1 Mayıs’ta ODTÜ Öğrencileri kortejinde olacağız” duyurusunu yaptı.

ODTÜ Çevre Topluluğu’nda öğrenciler de çevre sorunlarına karşı mücadele ettiklerine dikkat çektiler. Çevre sorunlarının herkesin kendi evinde yapacağı küçük tasarruflarla ya da hükümetler tarafından verilen tavsiyelerle çözülemeyeceğini vurgulayan öğrenciler, çevreye gerçek zararı gözünü para hırsı bürümüş büyük şirketlerin ve patronların verdiğini söylediler. Çevre Topluluğu üyesi öğrenciler, bu sorunlara ve sermayedarlara karşı işçi sınıfı birlikte mücadele edebilmek adına katılacaklarını dile getirdiler.

‘DİSTOPYAYI ÜTOPYAYA ÇEVİRELİM’

Sinema Topluluğu (SİTOP) öğrencileri de sanatın piyasalaştığı ve değersizleştirildiği günlerde distopyayı ütopyaya çevirmek için 1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarını söylediler.

ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (BİYOGEN) üyesi öğrenciler bilimin özgür bir alan olması için mücadele verdiklerini dile getirdiler. Öğrenciler “Akademisyenlerin ihraç edildiği, evrimin müfredattan çıkarıldığı bir ortamda bu durumu değiştirmenin bizlerin görevi olduğunun farkındayız. Özgürce bilim üretebilmek, bilimsel bir eğitim talep edebilmek için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız” dedi.

ÖZGÜR ÜNİVERSİTE İÇİN...

ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı Özgür Gür, geleceğin bilim emekçileri olarak işçi sınıfının, ötekileştirilenlerin yaşadığı baskının üniversite amfisinden laboratuarlarına kadar uzadığını söyledi. Buna karşı ses çıkarmak istediklerini belirten Gür, demokratik, bilimsel, laik eğitim isteyen üniversitelerin özerkliğini savunduklarını belirterek, “Özgür üniversite için, sömürüyü yakmaya, emeğin saflarına” diyerek 1 Mayıs’ta olacaklarını söyledi.

* Ütopya gerçek olamayacak kadar güzel ve ideal olanı tarif etmek için kullanılır. Ütopyanın karşıtı distopyadır. Distopik bir toplum otoriter, bir devlet modeli ya da benzer bir başka baskıcı sistemi tarif eder.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 22:10

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