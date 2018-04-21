Mini uyum paketi geliyor: Erdoğan grup başkanı da olacak

‘Mini uyum paketi'nin ayrıntıları belli oldu. Pakete göre milletvekili olamayan genel başkanlar Mecliste partilerinin grup başkanı olabilecek.

Türkiye baskın seçime kilitlendi. Muhalefet partilerinin seçimlerde ne yapacağı ise en çok konuşulan konu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da konuştu, adaylarını en kısa sürede netleştireceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu vatandaşlara da çağrı yaptı: “Demokrasiyi savunmak, güçlü bir kuvvetler ayrılığını savunmak için hepimize görevler düşüyor. 24 Haziran’da hepimiz daha güzel bir Türkiye’ye uyanacağız” dedi.

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen’in gündeminde de seçim ve aday tartışmalarıı vardı. Bilgen, muhalefetin bir araya gelmemesi için apar topar seçim kararı alındığını söyledi, “Bu sahıs değil, sistem seçimidir. Bundan dolayı ezilen tüm kesimlerinin birleşmesi gerekiyor” dedi.

UYUM PAKETİ HAZIR

Erken seçim önergesi Meclisten geçerek yasalaştı, Resmi Gazete’de de yayınlandı. Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini, 1-2 gün içinde ilan etmesi bekleniyor. Bir yandan da uyum yasaları tartışması sürüyor. İktidar partisinin hazırladığı 10 maddelik ‘mini paket’in ayrıntıları düştü.

Buna göre pakette;

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, anayasa referandumun ardından genel başkanlık koltuğuna oturmasına rağmen milletvekili sıfatı taşımadığı için AKP'nin Meclis Grup Başkanlığı görevini üstlenememesine yönelik engel kaldırılıyor. Teklife göre milletvekili olamayan genel başkanlar da Mecliste partilerinin grup başkanı olabilecek.

- Anayasada cumhurbaşkanı seçimleri ile milletvekilleri seçimlerinin her 5 yılda bir aynı gün yapılması düzenlemesi aynen aktarılıyor.

- Cumhurbaşkanlığının boşalması halinde 45 gün içerisinde seçim yapılmasına ilişkin anayasal düzenleme kanuna aktarılıyor. Bu düzenlemede ayrıca ikinci tura kalan adaylardan birinin çekilmesi halinde ikame sistemi devreye sokuluyor. Buna göre, ikinci turda çekilen adayın yerine, birinci turun, üçüncü sırasında yer alan aday, çekilen adayın yerine seçiliyor. Tek aday varsa seçim, “referandum” olarak yapılıyor.

- Kimlerin Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğine ilişkin, anayasa hükmü doğrultusunda; siyasi partiler grup kararıyla, yüzde 5 oy olan partiler, tüzüklerindeki yetkili organ kararıyla, yüz bin seçmen imzası ile de ilçe seçim kurumlarına yapılan başvurularla aday gösterilebilecek.

- Yüz bin imza ile aday göstermede noter şartı aranmayacak. Aday olmak isteyen kişi YSK’ya başvuracak. YSK, adaylık başvurusu yapanların seçim yeterliliğini araştıracak. Cumhurbaşkanı adayı göstermek isteyenler ise ilçe seçim kurullarına ıslak imza ile başvuracaklar.

- Siyasi partiler ancak bir aday çıkarabilecek. Böylece bir partide bir araya gelen 20 milletvekilinin başka bir aday çıkarmasının yolu da otomatik olarak kapanmış olacak.

- Bir kişi hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili adayı olamayacak.

- Anayasa değişikliğindeki milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkarılması kanunda da yer alıyor.

- Seçmen yaşı 25’den 18’e indiriliyor.

- Yurt dışındaki oy kullanmadan kaynaklanan sıkıntılar doğrultusunda, randevu sistemi kaldırıldı. Vatandaşların oy kullanma saatleri konusunda, mahalli saatlere göre ayarlanma yapılması için YSK’ya yetki verildi.

- Seçim pusulasında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Mevcut uygulama doğrultusunda, cumhurbaşkanı adayının ismi ve fotoğrafı yer alacak. Parti logosu yer almayacak.

CHP SALI GÜNÜ PM’Sİ TOPLUYOR

Seçim tartışmalarının en çok konuşulan konusu ise adayların kim olacağı. AKP-MHP ittifakının adayı belli, Recep Tayyip Erdoğan. HDP ve CHP’de ise aday belirleme turları devam ediyor. CHP ittifak görüşmeleri kapsamında İYİ Parti ve Saadet Partisi ile pazartesi ve salı günü gerçekleşecek. Gözler ise Salı günü gerçekleştirilecek Parti Meclisinde.

Seçim gündemiyle saat 16.00’da olağanüstü toplanacak Parti Meclisi’nde ittifak ve Cumhurbaşkanı adayına dönük düşünceler alınacak. CHP liderinin ittifak olasılığı güçlendiği için milletvekili adaylarının yeni tüzük doğrultusunda merkez yoklaması ile tespit edilmesi ve Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için MYK’ya yetki istemesi bekleniyor.

HDP’DE YARIN MYK TOPLANIYOR

HDP ise bir yandan il toplantılarına devam ediyor, öte yandan ise hem demokrasi güçleri ile hem de parti organlarında tartışmaşarını sürdürüyor. 22 Nisan Pazar günü MYK’sını toplayacak olan HDP, 25 Nisan’da da Parti Meclisi toplantısı yapacak. “Demokrasi eksenli bir buluşma mümkünse bunu zorlamaktan yanayız. Olmazsa da kendi sürecimizi işleteceğiz” görüşünün hakim olduğu partide MYK’ya hem ittifak hem de aday belirleme için yetki verilmesi bekleniyor. Tutuklu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adaylığı için öne çıkan isim.

‘24 HAZİRAN’DA GÜZEL BİR TÜRKİYE’YE UYANACAĞIZ’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da düzenlenen Balkan Rumeli Çalıştayı’na konuştu. Gündeminde baskın seçim ve aday tartışmaları vardı. Kılıçdaroğlu, “24 Haziran’da hepimiz daha güzel bir Türkiye’ye uyanacağız. Daha hoş görülü Türkiye’ye uyancağız. Birlikte yaşamanın ne kadar değerli olduğunu öğreneceğiz. Farklı düşüncede insanların nasıl yan yana gelipte Tükiye’yi birleştimek için herkesi nasıl kucaklayacağımızı 24 Haziran’da öğreneceğiz ve bunu yapacağız. Benim görevim var. Daha ağır size göre. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın cumhuriyete borcu var. O borcumuz cumhuriyeti demokrasiyle inşaa etme borcudur. Bu borcu yerine getirmek bu ülkenin namus borcudur” dedi.

“Demokrasiyi savunmak, güçlü bir kuvvetler ayrılığını savunmak, yargıyı siyasallaştırmamak, üniversite hocalarının kapının önüne konulduğu değil baş tacı edildiği bir Türkiye inşaa etmek ortak amacı olmalıdır” diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Hepimize görevler düşüyor. Bu görevlerle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Ben çalışacağım, sizler de çalışacaksınız. Özellikle kadınların bu süreçte büyük rol üstleneceklerini düşünüyorum. Kendi çocuklarının özgür ülkede yetişmesi, düşüncelerini özgürce ifade etmesi, hiç bir baskının olmadığı, sokaklarında, parklarında özgürce gezdiği bir Türkiye’yi savunmak zorundayız.”

‘EZİLENLER, DEMOKRASİ İSTEYENLER BİRLEŞMELİ’

Adayının kim olacağı merak edilen HDP’de ise Selahattin Demirtaş dahil pek çok kişinin adı geçiyor. Baskın seçim kararı sonrası yaşanan gelişmeleri ve aday tartışmalarını değerlendiren HDP Sözcüsü Ayhan Bigen, “Önümüzdeki seçim şahıs seçme değil. Bir sistem seçimidir. Bundan dolayı ezilen tüm kesimlerinin birleşmesi gerekiyor. Emekten, barıştan ve özgürlükten yana olan herkes bu baskıcı sisteme karşı bir araya gelimeli” dedi.

AKP’nin hem dış hem iç politikada kitlendiğinin altını çizen Bilgen, “AKP’nin ülkeyi yönetemez hale gelmiş bir pratiği var. Burada seçimi tamamen araçsal olarak görüyor. Kendince yeniden güven tazelemek ve iktidarını sürdürme gibi amacı var” diye konuştu.

Muhalefetin tam olarak ortaklaşma sağlanmadan bir seçim kararı alınmasının etik olmadığını belirten Bilgen, “Muhalefetin yan yana gelmesinden korktukları için hızlı bir şekilde seçime girerek koltuklarından olmamak istediler. Ülkeyi eskisi gibi yönetemeyen AKP, OHAL koşullarında seçime gitmek istedi. OHAL koşullarında her türlü keyfi uygulama yapan iktidar, muhalefet üzerinde baskı kurarak kendilerini onaylatıyor” diye ifade etti.

SP, CHP, İYİ PARTİ VE HÜDA-PAR’LA GÖRÜŞECEK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu pazartesi ve salı günleri ittifak görüşmeleri yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 23 Nisan Pazartesi saat 10.00’da görüşecek olan Karamollaoğlu, İYİ Parti ve HÜDA-PAR ile de bir araya gelecek.

Karamollaoğlu, Ankara’da liderlerle görüştükten sonra eski cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül ile de görüşeceğini söyledi. Karamollaoğlu, Gül’ün adaylığı konusunda, “Görüşülen tartışılan bir konu ama tek isim değil. Tüm isimleri zikretmeyi doğru bulmuyorum. Abdullah Gül elbette bunların içinde. En önemlilerinden biri. Gül olabilir mi, ihtimal olarak söylüyorum, olabilir. Kesin kararımız yok” demişti.

AP, DYP VE ANAP ANLAŞTI

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 24 Haziran seçimleri için bir araya geldi. Adalet Partisi’nin Öveçler’deki Genel Merkez binasında toplantı yapan 3 isim, seçimde birlikte hareket etme kararı aldı. Partilerin, oylarının rengini yakın bir zamanda açıklayacakları öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 19:17

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