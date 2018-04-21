Kaya Çilingiroğlu: Bu ülkede adalet olduğuna inanıyor musunuz

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor'da konuk olduğu programda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası çıkan olayları eleştirdi.

TRT Spor’da yayınlanan “Başlama Vuruşu” isimli programda yorumculuk yapan Kaya Çilingiroğlu, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde yaşanan olayları değerlendirirken ilginç eleştirilerde bulundu.

Tatil edilen derbi ile ilgili güvenlik ihlallerine dikkat çeken Çilingiroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu gazetelerdeki spor yazarlarını eleştirdi. Çilingiroğlu’nun, “Olayları eleştirmesi gereken çoğu insan federasyon başkanının gazetesinde yazı yazıyor. Bu sana doğal geliyor mu? Hadi eleştirsinler bakalım federasyon başkanını” demesi dikkat çekti. Çilingiroğlu, yaşananları eleştirirken defalarca “Bu ülkede adalet olduğuna inanıyor musun sen?” ifadesini kullandı. Çilingiroğlu bu sözleri söylerken, stüdyoda yaşanan sessizlik, programın sunucusu Hünkar Mutlu’nun hiç yanıt vermemesi ve önündeki ekrandan reji ile yazışması dikkat çekti.

Posta gazetesinde, ünlülerle, Türkiye’deki iktidardan memnun olduklarına dair yaptığı röportajlarla tanınan Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Çilingiroğlu, “Ben baskı olduğunu düşünmüyorum. Güney’de isteyen rahat rahat bikinisini de giyiyor, içkisini de içiyor. O baskı nerede hissediliyor anlamıyorum. Bazı insanların siyasi söylemleri oluyor. Onlar rahatsız ediyor olabilir” sözleriyle tartışılmıştı.

Daha önce Milliyet ve Vatan gazetelerinin sahibi olan, İktidara yakınlığı ile bilinen Demirören grubu, Doğan Medya Grubunu da satın alarak Fanatik, Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk, DHA, D-Smart gibi yayın kuruluşlarının da sahibi oldu. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 16:19

www.evrensel.net