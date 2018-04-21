İzzet Altınmeşe: 90'lardan beri yoga yapıyorum

Sanatçı İzzet Altınmeşe, yaşamına dair açıklamalarda bulunarak, yoganın kendisinde beden ve ruh terbiyesi yarattığını vurguladı.

Sanat hayatında 60 yılı geride bırakmaya hazırlanan İzzet Altınmeşe, kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Posta gazetesinden Oya Çınar'a konuşan İzzet Altınmeşe "90'da yoga'yle tanıştım. Hatta Belkıs bacım, (Akkale), Selahattin Alpay falan birlikte yapardık. Sonra onlar boşladılar. Ben Adana’da büyüdüm. Orada bir hocamızın tavsiyesi üzerine başladım. O kendi ağrılarını yogayla tedavi ediyordu resmen. Tabii o yıllarda yoga nedir, yenilir mi içilir mi onu bile bilmiyoruz. Ama iyi ki başlamışım. Yoga bir beden ve ruh terbiyesi. Anadolu dervişleri gibi tasavvufi yönleri var. Bana çok iyi geliyor" dedi.

'EROTİK TÜRKÜLERİ AĞZIMA SÜRMEM'

"Erotik sözleri olan şarkıları ağzıma almadım, almam da. ‘Halime’yi samanlıkta bastılar’, ‘Tombul tombul memeler’ diye türkü okumam ben. Edep ederim. Benim terbiyem, geleneklerim bunu men eder. Nasıl söylerim? Karşımda aile oturuyor. Edep yahu!" (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 15:13

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