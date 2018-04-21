Şubadap Çocuk’tan yeni klip: Özgürlük

Şubadap Çocuk, Bandista grubunun bir parçasında bulunan 'Sen Nerdeysen Orada Özgürlük' sözlerinden hareketle yeni bir klip yayınladı.

Bandista grubunun “Özgürlüğe Manuş” şarkısındaki “Sen Nerdeysen Orada Özgürlük” sözlerinden hareketle Şubadap Çocuk tarafından yazılıp bestelenen “Özgürlük” şarkısı için video klip yayınlandı. Klip için Aralık 2017’de “Özgürlük şarkısının klipini çekiyoruz” çağrısı yapan Şubadap Çocuk’a yaklaşık 200 video geldi ve klip haline getirildi.

Yüzlerce çocuğun çektiği videolar Engin Çetinkaya ve Ahmet Giliz'in kurgusuyla klip haline dönüştürülürken çocuklar birbirini hiç tanımasa da “Sen Neredeysen Orada Özgürlük” şarkısı için buluşmuş oldu.

Şubadap Çocuk klibin açıklamasını ise “Özgürlük”video klibi, başta oyunları çalınmış çocuklar olmak üzere tüm dünya çocuklarına armağanımızdır, eşit ve özgür bir dünya mümkün!” şeklinde bitirerek, toplumsal ihtiyacın çocuk şarkılarını yapmaya devam edeceklerini ifade etti. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Nisan 2018 12:49

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