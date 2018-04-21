HDK Eş Sözcüsü 1 Mayıs’ta Maltepe’de olacaklarını açıkladı

HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Newroz ruhuyla İstanbul’da Maltepe’deki kutlanacak ortak 1 Mayıs’a katılacaklarını açıkladı.

1 Mayıs’ın seçim startının verileceği en yakın tarih olduğuna dikkat çeken HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Newroz ruhuyla İstanbul’da Maltepe’deki kutlanacak ortak 1 Mayıs’a katılacaklarını açıkladı.



2002 yılından beri iktidarda olan AKP’nin özellikle OHAL ile birlikte emeğin alanlarını sınırlandığına dikkat çeken Koçyiğit, “Ciddi bir işsizliğin, iş güvenliğinin yok sayıldığı politikalar üretti. Yayınlanan KHK’ler ile birlikte 10 binlerce insan nedenini bile bilmediği bir gerekçeden kaynaklı işinden edildi. Taşerona müjde diye ortaya çıkan hükümet taşeron sistemini en çok yaygınlaştıran iktidar oldu. Öte yandan kadro müjdesi verirken partizanca yaklaşarak kendi çizgisinde olmayanları işten atarak yandaş kadrosunu oluşturdu. 2018 1 Mayıs’ı bu koşullarda kutlanacak” diye konuştu.

NEWROZ RUHUYLA 1 MAYIS ALANLARINA GİDİYORUZ

Kadınların 8 Mart günü emeklerini ve haklarını savunmak için büyük bir coşku ile alanları doldurduğunu hatırlatan Koçyiğit, “AKP-MHP Saray ittifakına karşı itirazlarını sokağa taşıyan kadınlar bu taleplerini Newroz’da ete kemiğe büründürdü. Newroz’da oluşturulan bu ruh ile 1 Mayıs alanlarına gidiyoruz. AKP, kadınlara karşı yürüttüğü şiddet politikaları ile kendi ideolojilerine göre şekillendirmeye çalıştıkları bir kadın profili yaratmaya çalışıyor. Kadınların, hem emeği hem de bedeni üzerinde yürütülen bu politikalara karşı daha fazla itirazı olacaktır.

ÜLKE AÇIK HAVA HAPİSHANESİNE DÖNMÜŞ DURUMDA

Emek güçleri ile birlikte ortak hareket ettiklerini söyleyen Koçyiğit, “Ülke açık hava hapishanesine dönmüş durumda. En ufak bir muhalif ses çıkaran cezaevine konuluyor. Toplum üzerinde ciddi bir baskı söz konusu. OHAL 7’inci kez uzatıldı ve baskın seçim kararı çıktı. AKP-MHP ittifakı bu ülkeyi yönetemiyor. Tüm baskıya, devlet güçlerine rağmen iktidarın meşrutiyet alanı kalmadı. Büyüyen öfkenin örgütlenmesi gerek. Muhalefet güçleri 1 Mayıs alanlarında seçim startını vermeli. Seçimlere partiler giriyor ama yönetim herkesi ilgilendiriyor ve burada tüm emekçilerin sesini yükseltmesi gerek. Saray iktidarına itiraz etmenin en yakın kitlesel alanı 1 Mayıs meydanları olacak” şeklinde konuştu.

‘1 MAYIS İLE SEÇİM ÇALIŞMALARI BAŞAT GİDECEK’

HDP il ve ilçe örgütlerinin seçim startını verdiğini ve aktif olarak sahada olacaklarını kaydeden HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Esengül Demir, en büyük kitleselliği bekledikleri 1 Mayıs ile seçim çalışmalarını başat götüreceklerini söyledi. Demir, “En büyük işçi kenti, hak gaspının yaşandığı bir kent. Dolayısıyla 1 Mayıs’a giderken işçi ve halkı alanlara çağırırken seçim çalışmasını birlikte yürütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. (İstanbul/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 11:47

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