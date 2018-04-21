Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısında alacağı sonuçla Galatasaray derbisi öncesi moral bulmaya çalışacak.

Süper Lig'de 30. hafta maçları öncesi Beşiktaş'ın 59, Evkur Yeni Malatyaspor'un ise 38 puanı bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği takdirde bu sezon Süper Lig'de ilk kez 4 maçta üst üste galip gelmiş olacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren rakibiyle Malatya'da oynadığı maçta golsüz berabere kalmıştı.

CEZALI PEPE FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Pepe, Yeni Malatyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe ile oynanan ancak olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında kırmızı kart gören Pepe, yarın forma giyemeyecek.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynayamayan Vagner Love, hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürüyor.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısına sarı kart ceza sınırında olan 4 futbolcuyla çıkacak.

Caner Erkin, Dusko Tosic, Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo yarın kart görmeleri halinde 31. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

EVİNDE 41 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş ayrıca, Yeni Malatyaspor karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 41 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 41 karşılaşmada 34 galibiyet ve 7 beraberlikle 109 puan topladı.

Bu maçların 34'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 27 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

TARAFTAR GÜNEŞ'E MORAL VERECEK

Beşiktaşlı taraftarlar, Yeni Malatyaspor karşısında teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunmayı planlıyor.

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kafasına gelen yabancı madde nedeniyle yere yığılan ve geceyi hastanede geçiren Güneş'e taraftarlar, tezahüratlarla moral verecek. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 11:40

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