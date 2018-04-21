Erdoğan'dan derbi çıkışı: Bunu yapan Allahualem alkoliktir

Erdoğan Yeşilay Cemiyeti'nin ödül töreninde alkolü hedef aldı: Ne adına, özgürlük adına. Sevsinler böyle özgürlüğü.

Yeşilay Cemiyeti'nin ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in atılan bir madde ile yaralanmasına değinerek, “Bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum Allahualem alkoliktir. İnanın öyle. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil. Var burada bir şey" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Cemiyeti’nin düzenlediği Zümrüdüanka Ödül Töreni’ne katıldı.

Yeşilay Cemiyeti’nin İstanbul’un işgali döneminde kurulduğunu söyleyen Erdoğan, “İstanbul 1920’de işgal kuvvetlerinin eline düşüyor. İngilizler Osmanlı gençliğini ifsad etmek, gençlerin direniş azmini kırarak zihnen köleleştirmek için gemilerle getirdikleri binlerce kasa içkiyi bedava dağıtıyorlar. Bunu gören millet sevdalısı bir avuç insan Şeyhülislam İbrahim Haydarizade’nin himayesinden Yeşilay’ı kuruyorlar” dedi.

Sömürgecilerin alkolü kullandığını iddia eden Erdoğan, “Afrika ülkelerinde yerel kabileler alkole alıştırılmış, madenlerde çalışanların ücretleri alkolle ödenmiştir. Çok manidardır” diye konuştu.

‘SEVSİNLER BÖYLE ÖZGÜRLÜĞÜ’

Erdoğan şöyle devam etti: “Bazı uyuşturucu maddelerin kullanımı bireysel özgürlük kavramı adı altında özellikle teşvik ediliyor. Örneğin ahlak ve edep tahkir edilirken, eyyamcılık teşvik ediliyor. Vakarlı olmak hor, hakir görülürken; hedonzim göklere çıkartılıyor. Vatan sevgisi aşağılanırken çapuculuk, vandallık, teröristlik övülüyor. Ülkemizde sayıca az ama sesleri çok çıkan bazı çevreler de, genç kuşakları ifsad kampanyasına taşeronluk yapıyor. Bu kesimler bir taraftan sınırsız özgürlük kisvesi altında her türlü marjinalliği, ahlaksızlığı, kötü alışkanlığı överlerken diğer taraftan da milli ve manevi değerleri tahrip ediyor. Ne adına, özgürlük adına. Sevsinler böyle özgürlüğü” dedi.

‘BİZİM BUNU KONTROL ALTINA ALMAMIZ LAZIM’

Erdoğan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yaşananlara da değinerek, “Bakıyoruz korner atışına geliyor bir futbolcu, arkadan çakmaklar, bilmem neler atılmaya başlanıyor. Ya ne oluyor? İçeride herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel seyrettiğimiz bir maç var. Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden bir tanesi, aldığı isabetle başına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum Allahualem alkoliktir. İnanın öyle. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz. Var burada bir şey, burada bir su kaçağı var. Bizim bunu kontrol altına almamız lazım” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 00:15

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