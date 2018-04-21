Hastanelerdeki taşeron işçilere 'AKP kongresine katılın' baskısı

İzmir'de taşeron çalışan ve kadroya geçen sağlık emekçilerine, Erdoğan'ın katılacağı AKP il kongresine gitmeleri için baskı ve tehdit uygulanıyor.

Metehan UD

İzmir

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceği AKP kongresi öncesinde hastanelerde kadroya geçen işçilere kongreye katılmaları yönünde baskı uygulandığı, katılmayacak olan işçilerin de tutanakla korkutulmaya çalışıldığı belirtildi.

AKP İzmir İl Kongresi, 28 Nisan Cumartesi günü Halkapınar Spor Salonunda yapılacak kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım katılacak. Hastanelerde taşeron olarak çalışan ve kadroya geçen işçiler, kongreye katılım için şefleri tarafından baskı uygulandığını dile getirdi.

İşçiler, şeflerinin katılımın zorunlu olduğu ve katılım sağlamayan işçiler için tutanak tutulacağı, haklarında işlem yapılacağı yönünde ifadelerle kendilerini korkutmaya çalıştıklarını da ifade etti. İşçiler, şeflerin "Kongre esnasında kadroya geçiş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür pankartı açılacak" dediğini de aktardı. İşçiler, şeflerinden katılım için yazı ya da bilgilendirme mesajı istediklerini ancak bu taleplerinin kabul edilmediğini ifade etti.

SALONUN YANINDA MİTİNG OLACAK

AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, basına yaptığı açıklamada kongrenin yanı sıra mitingin de yapılacağını belirtmişti. Şengül "Salonun yanındaki sahada 70-80 bin kişilik katılım hedefiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım halka seslenecek. Yeni bir başlangıç ve motivasyon için kongremizi çok önemsiyoruz. Motivasyon, kongreyle birlikte doruk noktasına çıkacak. Kongrede seçim çalışmalarına başlayacağız" demişti.

EVET MİTİNGİ ÖNCESİNDE DE YAŞANMIŞTI

Son olarak referandum seçimleri sırasında Gündoğdu Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı "Evet" mitingi öncesinde başta hastanelerde çalışan taşeron işçiler olmak üzere çalışanlara, mitinge katılmaları için kısa mesaj atılmıştı.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Nisan 2018 10:23

www.evrensel.net