ABD'li rahip için 66 senatörden Türkiye'ye 'yaptırım' uyarısı

ABD'li 66 senatör, tutuklu yargılanan rahip Andrew Craig Brunson davası nedeniyle Türkiye’ye karşı bazı önlemler alınabileceği konusunda uyardı.

ABD'li 66 senatör, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'de tutuklu yargılanan rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili bir mektup gönderdiklerini duyurdu. Mektupta dava nedeniyle 'Türkiye'ye karşı bazı önlemler alınabileceği' belirtilerek yaptırım uyarısı yapıldı.

Amerikan NBC kanalından Sputnik’in aktardığı habere göre hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'den 66 senatör, Erdoğan'a gönderdikleri mektupta, Brunson davası nedeniyle Türkiye'ye karşı bazı 'önlemler' alınabileceği uyarısında bulundu.

'İDDİANAME SAÇMALIKTAN İBARET'

Mektupta, rahip Brunson'un casusluk ve FETÖ üyesi olduğu suçlamalarının yer aldığı iddianame için “Meçhul suçlamalar, hayaller ve rastgele karakter karalamalarının saçma bir toplamı” denildi.

“Brunson'ın Türk hükümetinin bazı unsurları tarafından siyasi rehin olarak alındığını, bunun iki büyük ülke arasındaki uzun süreli ortaklığa zarar verdiğini” savunan mektupta, “ABD'nin adaletin yerini bulması konusunda sabırlı olduğu” ifade edildi.

“Türkiye'nin hukuka saygılı ABD vatandaşları ve çalışanlarına herhangi bir baskıya maruz kalmadan seyahat, yaşama ve çalışma hakkını sağlanması için bazı önlemlerin gerekli olduğu” vurgusu yapıldı.

'YAPTIRIMLAR İÇİN ADIM ATACAĞIZ'

Mektubun imzacılarından Lankford ile Shaheen Türk yetkilileri hedefleyen yaptırımlar için adım atacaklarını açıkladı. Senatörler Brunson'a karşı yöneltilen suçlamaları 'uydurma' ve tutukluluk halini 'rehin alma' olarak tanımladı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 21:37

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