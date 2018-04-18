Trump: Rahip Brunson casussa ben ondan daha fazla casusumdur

ABD Başkanı Donald Trump, 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Rahip Andrew Craig Brunson'ın Türkiye'de zulme uğradığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD vatandaşı Rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmamasına tepki gösterdi.

Trump, daha önce de Türkiye'den tahliyesini istediği Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrasıbir tweet attı. Trump'ın bu sabaha karşı attığı tweette şu ifadeler yer alıyor:

"Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."

Brunson, pazartesi günü hakim karşısına çıkmış, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti rahibin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde, Brunson’un serbest bırakılmasını talep etmişti. Hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Brunson, geçtiğimiz gün ilk kez çıkarıldığı mahkemede, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15, 'devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek' suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 09:21

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