Ankara'da 1 Mayıs'a izin verildi

Ankara Valiliği, 1 Mayıs mitingi için istediği ikinci başvuruyu onayladı. Sendika ve meslek odaları 1 Mayıs Tandoğan Meydanında olacak.

Ankara Valiliği, başkentte düzenlenen 1 Mayıs mitingi için istediği ikinci başvuruyu onayladı. Sendika ve meslek odaları 1 Mayıs günü saat 12.00'de Hipodram içinde toplanarak Tandoğan (Anadolu) Meydanı'na yürüyecek.

Ankara Valiliği, 1 Mayıs mitingi için sendika ve meslek odalarının yaptığı başvuruda “mevzuata aykırılıklar” bulunduğunu öne sürerek yeniden başvuru yapılmasını istemişti. Valiliğin sözkonusu aykırılıkları sendikaların, TMMOB ve TTB'nin amacının dışında faaliyet olarak göstermesi tepkilere neden olmuştu. Ayrıca AKP yazılı sloganlar, taşeronla ilgili sloganlar ile Kürtçe sloganlar da kabul edilmemişti. Valiliğin isteği üzerine 1 Mayıs tertip komitesi ikinci bir başvuruda bulundu. Ankara Valiliği bu başvuruyu kabul ederek Tandoğan Meydanı'nda miting yapılmasını onayladı. Buna göre sendika ve meslek odaları 1 Mayıs günü saat 12.00'de Hipodram içinde toplanacak. Buradan Tandoğan meydanına yürünerek saat 13.00'de miting yapılacak. Öte yandan valilik 1 Mayıs'ın duyurulması için hazırlanan afiş ve pankartların da tespit edilen yerlere asılmasına ilişkin kararını tertip komitesine ulaştırdı.

‘EMEĞİMİZ, ÜLKEMİZ, GELECEĞİMİZ İÇİN 1 MAYIS’A!’

1 Mayıs Tertip Komitesi konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. 1 Mayıs Tandoğan (Anadolu ) Meydanına yapılan miting başvurusunun Ankara Valiliği tarafindan onaylanarak tertip komitesi başkanına tebliğ edildiği belirtilen açıklamada, "Emek, Mücadele ve Dayanışma Günümüz 1 Mayıs’a sorunlarımızın hiç olmadığı kadar ağırlaştığı bir dönemde giriyoruz. Siyasal iktidarların yıllardır hayata geçirdiği, bugün OHAL karanlığı ile sürdürülen düzende, en temel haklarımız yok ediliyor.Çalışanlara, yoksulluk ve güvencesizlik dayatılıyor" denildi.

Vergilere her gün bir yenisinin eklendiği, OHAL’de sorunların katlanarak arttığı belirtilen açıklamada, grevlerin yasaklandığı sendikal hak ve özgürlüklerin yok sayıldığına dikkat çekildi. OHAL ile fiilen yok edilen iş güvencesinin kalıcı olarak ortadan kaldırması için kuralsız, esnek, güvencesiz istihdamın yaygınlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, kadınlara yönelik şiddet, taciz, çocuk istismarları artarken, vatandaşın sosyal medya paylaşımlarına kadar inceleyip ceza yağdıranları kadınları ve çocukları korumak yerine kadınlara yönelik baskılarını arttırdığı dile getirildi. Açıklamada, "Hem yerli ve milli olmakla övünüp hem de halkın birikimlerinin ürünü kamu kurumlarını yok pahasına sermayeye peşkeş çekerek özelleştirme rekoru kıranlar, ülkeyi tarım ve temel gıda ürünlerinde de dışarıya bağımlı hale getirenler, gözünü şimdi de şeker fabrikalarına dikiyor. Zehirden farksız Nişasta Bazlı Şeker üreticisi uluslararası dev holdinglerin çıkarı için halkın sağlığı tehlikeye atılıyor. Emeğimiz, ülkemiz, geleceğimiz için 1 Mayıs’a!" denildi. (Ankara/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 23:45

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