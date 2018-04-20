Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Art niyetli bir yaklaşım
Fotoğraf: Vikiçizer/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Art niyetli bir yaklaşım

    • 20 Nisan 2018 20:13

    Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın erken seçimle ilgili 'endişeliyiz' açıklamasına yanıt verdi: Art niyetli

    Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki erken seçim kararıyla ilgili olarak 'endişeliyiz' açıklamasına yanıt verdi. 

    Aksoy, “OHAL uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır” ifadesini kullandı.

    Aksoy, "Bazı devletlerin, ülkemiz söz konusu olduğunda peşin hükümlü yorumları, Türkiye'ye yönelik çifte standardın bir örneğidir.

    Henüz yapılmayan seçim hakkındaki açıklama kabul edilemez. Bu, millet iradesine müdahale anlamına geliyor." dedi. (HABER MERKEZİ)

    ABD'den erken seçim açıklaması: Endişeliyiz

    Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 20:28
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