Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 20:28
Fotoğraf: Vikiçizer/Wikimedia Commons(CC BY-SA 3.0)
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Art niyetli bir yaklaşım
20 Nisan 2018 20:13
Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın erken seçimle ilgili 'endişeliyiz' açıklamasına yanıt verdi: Art niyetli
Dışişleri Bakanlığı Sözücüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki erken seçim kararıyla ilgili olarak 'endişeliyiz' açıklamasına yanıt verdi.
Aksoy, “OHAL uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır” ifadesini kullandı.
Aksoy, "Bazı devletlerin, ülkemiz söz konusu olduğunda peşin hükümlü yorumları, Türkiye'ye yönelik çifte standardın bir örneğidir.
Henüz yapılmayan seçim hakkındaki açıklama kabul edilemez. Bu, millet iradesine müdahale anlamına geliyor." dedi. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 20:28
ABD'den erken seçim açıklaması: Endişeliyiz
www.evrensel.net