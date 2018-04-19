ABD'den erken seçim açıklaması: Endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert : Türkiye'nin OHAL altında özgür şeffaf ve adil bir seçim yapabileceğinden endişeliyiz.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Türkiye’de 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Sözcü, "OHAL durumunda olan bir ülkede, tamamen özgür, adil ve şeffaf bir seçim yapılabileceğinden endişeliyiz" dedi. Nauert Türkiye’nin uluslararası yasalar bağlamında özgür bir seçim yapılması konusunda endişeler yarattığını iddia etti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 00:03

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