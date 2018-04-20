Telegram’dan karşı atak: IP Hopping

Rusya'da yasaklanan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın ‘IP hopping’ denen bir yöntemle sürekli adres değiştirdiği bildirildi.

Rusya'da anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın yasaklanmasından dünya çapında birçok site de etkilendi. Rusya’nın telegram’ı yasakladığı son bir haftada, Rus yetkililer uygulamanın kullanılmasını engellemek için uygulama tarafından kullanılan IP adreslerini engelliyor. Buna karşılık Telegram da karşı atağa geçti. ‘IP hopping’ denen bir yöntemle uygulama sürekli adres değiştiriyor. Böylelikle bir IP adresi kara listeye alınsa da o adrese farklı bir IP adresiyle erişilebiliyor. Bu IP adresleri de Rus yetkililer tarafından engelleniyor ancak bu durum aralarında Amazon ve Google’ın da bulunduğu dünyanın en büyük web sitelerini ve Spotify gibi internet servislerini de etkiliyor. Uygulamanın CEO’su Pavel Durov, kendi servislerini etkilemesine rağmen Telegram’a yardım eden herkese teşekkür etti. Ayrıca Rus kullanıcıların da uygulamayı kullanmak içn farklı teknolojiler kullandıklarını belirtti.

Rusya, Google ve Apple’dan Telegram’ı kaldırmasını istedi

“Yasaklamaya rağmen VPN ve proxy kullanımı sayesinde kullanıcı miktarımızda önemli bir düşüş gözlemlemedik.” “Desteğiniz ve sadakatiniz için teşekkürler Rus Telegram kullanıcıları. Siyasi sansürde taraf almadığınız için teşekkürler Apple, Google, Amazon, Microsoft.” (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 19:20

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