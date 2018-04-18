Rusya, Google ve Apple’dan Telegram’ı kaldırmasını istedi

Rusya'nın devlet iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor, Google ve Apple’ın mağazalarından Telegram’ın kaldırılmasını talep etti.

Rusya'da devlet iletişim denetleme kurumu, Google ve Apple’dan Rusya’da yasaklanan mesajlaşma uygulaması Telegram’ı mağazalarından kaldırmalarını istedi.

Rusya’nın bilgi teknolojileri gözlem kurumu Roskomnadzor, Pazartesi günü Telegram’a erişimi kapatmıştı, dün de uygulamanın Google Play’den ve App Store’dan kaldırılması için adım attı. Roskomnadzor, “terör örgütlerinin kullanılabileceği” gerekçesiyle Telegram’dan şifre çözümlerini paylaşmasını talep etmişti. Telegram’ın CEO’su ise bunun kişilerin gizliliğin ve insan haklarının ihlali olacağını söyleyerek Roskomnadzor’un talebini yerine getirmedi. Bunun üzerine Telegram’a dava açılmıştı. Taganskiy Mahkemesi Başkanı Yuliya Smolina, Roskomnadzor’un başvurusunu yerinde bularak, Telegram uygulamasına erişimin yasaklanmasına karar verildiğini bildirmişti. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 18:44

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