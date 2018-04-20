Sarayköy halkı isyan etti: Toz, toprak içinde kaldık

Denizli Sarayköy'deki yurttaşlar, 300 günde biteceği söylenen altyapı çalışmalarının bitmemesine tepki gösterdi.

Yusuf İSLAM

Denizli

Denizli'nin Sararayköy ilçesinde ihaleyi alırken 300 gün içinde altyapı çalışmalarının bitirileceğini vaat eden şirket tarafından yürütülen çalışmalar bir türlü bitmiyor. Defalarca kazılıp tekrar sökülen yollar yüzünden evlerine ulaşmakta dahi zorluk yaşayan Sarayköylüler toz yüzünden çocuklarını dışarı çıkaramıyor. Sarayköylüler, kaplumbağa hızıyla ilerleyen ve bir türlü bitmeyen çalışamaların eziyete dönüştüğünü anlatarak defelarca belediyeye şikayette bulunmalarına rağmen muhatap bulamamaktan şikayetçi.

BEBEĞİMİ ANCAK ÖRTEREK ÇIKABİLİYORUM

Bebek arabasının her tarafını örtmek durumunda kalan bir anne “Evden mecbur kalmadıkça çıkamıyoruz, çıktığımızda ise tozdan dolayı nefes almakta zorlanıyoruz. Bebeğimi bu sıcakta ancak örterek çıkarabildim, mecbur kalmasam çıkarmazdım” diye konuştu. Astım hastası olduğunu ifade eden başka bir kadın ise “Evden her çıktığımda yirmi metre ötedeki arabama koşarak gidiyorum. Ben astım hastasıyım ve nefes almakta zorlanmadığım günler sadece yağmurlu günler, o zamanlarda da yollar çamur bataklığına dönüyor ve ayakkabılarımız, paçalarımız çamur içinde kalıyor.”

ÜRÜNLERİ HER SAAT BAŞI SİLİYORUM

Kazılan yolların üstün körü kapatılmasının kendilerini zor durumda bıraktığını anlatan bir esnaf “Ürünlerimiz sürekli toz içinde. Önceden dükkanımın yol üstünde olması bir avantajdı. Ama şimdi gün boyu toza bulanan ürünleri saat başı silmek zorundayım” diye koştu.

NE MUHATAP VAR NE YETKİLİ

Altyapı çalışmalarının tüm ilçede birden başlamasına tepkili olan Şükrü adında genç plansızlığın ve rastgele çalışmanın, ilçeyi ölü hale getirdiğini anlattı. Bu işin arkasında büyük bi rant olduğunu düşünen Şükrü “İnşaat sektörü bitti. İhaleler sırf ayakta kalabilmeleri için bu tür firmalara veriliyor, bu şirketler de taşeronlara devrediyor. Bu nedenle ne muhatap var ne de bir yetkili” diyerek sorumlu şirketten şikayetçi olduğunu ifade etti.

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 18:01

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