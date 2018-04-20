Vizyonda bu hafta (20 Nisan 2018 Cuma)

Bu hafta 6'sı yerli olmak üzere vizyona 11 yeni film giriyor.

Bu hafta 11 yeni film izleyici ile buluşuyor. "Son oyun", "Vallahi hortladı", "Horoz bayram", "Bütün saadetler mümkündür", "Cici babam" ve klişe ögelerden kaçınan bir zombi filmi olması ile dikkati çeken "Sandık", haftanın yerli yapımları.

PERMISSION (İLİŞKİ DURUMU: AÇIK İLİŞKİ)

Anna ve Will, birbirlerini çok sevmekte, saf ve temiz bir aşk yaşayarak hayatlarını sürdürmektedirler. Birbirlerinin ilk ve tek aşklarıdırlar. Will, tam Anna’ya evlilik teklif etmek üzereyken arkadaşları, hayatlarını birlikte geçirmeye karar vermeden önce bir süre başka birileriyle çıkmalarını ve ilişki kurmalarını önerir.

Yönetmen: Brian Crano

Oyuncular: Rebecca Hall, Dan Stevens, Gina Gershon, François Arnaud

MASHA I MEDVED 2 (MAŞA İLE KOCA AYI 2: SONSUZ ARKADAŞLIK)

Maşa ile Koca Ayı’nın, televizyonda yayınlanmamış sekiz yeni macerasından oluşan 2. filminde, Türkiye'den 8 YouTuber da oyuncu olarak filme katılmış.

Oyuncular: Enes Batur, Nisan Aktaş, Başak Karahan, Çağla Demirel

ISLE OF DOGS (KÖPEK ADASI)

Köpek Adası, 12 yaşındaki Atari Kobayashi’nin ve köpeğinin hikayesini anlatıyor. Yürütme Kararnamesi ile Megasaki Şehri’nin evcil hayvanları büyük bir çöp adasına atılır. Atari de küçük bir uçak ile yola çıkar ve kendi koruyucu köpeğini bulmak için çöp adasına uçar. Orada, köpeğinin bir grup melez köpek arkadaşının yardımıyla bütün şehrin kaderini ve geleceğini belirleyecek bir maceraya başlar.

Yönetmen: Wes Anderson

Seslendirenler: Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum

THE LAST GAME (SON OYUN)

Meftun Taylan ömrünün son zamanlarını yaşamaktadır. 80’li yıllarda ASALA ile mücadele için Avrupa’ya gönderilen ve yeraltı dünyasında karanlık bir geçmişe sahip olan yaşlı adam, işlediği suçların pişmanlığını çekmektedir. Meftun, günahlarından arınmak, vicdanını rahatlatmak için topluma zarar veren bazı kişileri ve suç örgütlerini temizlemeye karar verir.

Yönetmen: Sinan Tabanlı & İlhan Akgül

Oyuncular: İlhan Akgül, Ali Sürmeli, Recep Yağızoğlu, Deniz Oral

WINCHESTER (GİZEMLİ EV)

Dünyanın en korkutucu evi San Francisco’nun 80 kilometre dışında, ıssız bir yerdedir. Sarah Winchester’ın yaptırdığı bu evin yedi katı ve yüzlerce odası vardır. Dışarıdan bakan biri için burası gizemli bir yer gibi görünmektedir. Ancak Sarah bu evi kendisi veya yeğeni için değil, hayaletler için bir hapishane olması amacıyla yaptırmıştır. Ve bir hayalet sürekli olarak sadece bu gizemli evi ziyaret etmektedir.

Yönetmen: Michael Spierig

Oyuncular: Helen Mirren, Sarah Snook, Jason Clarke, Emm Wiseman

VALLAHİ HORTLADI

Film, M.Ö. 2600’lü yıllarda yaşamış, bin yılda bir hortlayan Nam-Sis adlı bir kralın karısını ve kendisini sonsuza dek yaşatabilmek için 14 tane özgür ruha ihtiyacı olmasını konu ediniyor. Bu 14 kişi de Nam-Sis’ten kurtulmak için Nuri Hoca’dan yardım talep ederler. Nuri Hoca, 15 yıldır her şeye tövbe etmiş ve insanlara şifa dağıtan bir hocadır.

Yönetmen: Volkan Adıyaman

Oyuncular: Burak Şahin, Doğa Konakoğlu, Bülent Mert, Taner Şafak

HOROZ BAYRAM

Bayram’ın yüzü işten yana hiç gülmemiştir. Birçok iş girişiminde bulunsa da hepsinde hüsrana uğramaktan kurtulamamıştır. Artık çevresindeki herkese borçlanan Bayram, bu durumdan kurtulmak için çare arar. Sihirbaz bir arkadaşına derdini anlatan Bayram, arkadaşından kendisini horoza çevirmesini ister. Bu sayede peşine düşen alacaklılardan kurtulacağını düşünürken kendisini komik olayların içinde bulur.

Yönetmen: Mustafa Diyar Demirsoy

Oyuncular: Abdullah Aslan, Sahra Zeyni, Hüseyin Taş, Şükran Çağman,

BÜTÜN SAADETLER MÜMKÜNDÜR

Ali, okuduğu küçük şehirden ayrılarak Erasmus projesiyle yurt dışına çıkma hayalleri kurar. Sakin hayatı, türkü kafede solistlik yapan Gülce’den hoşlanmasıyla beraber hareketlenir. Bir hemşire adayı olan Gülce, yaşadığı maddi sıkıntılarını aşmak için Adapazarı’nın eski mahallelerinden birinde yaşlı ve yalnız bir adam olan Mevlüt’ün bakıcılığını yapmaktadır. Gülce’ye yakınlaşarak onu tanımaya başlayan Ali, Mevlüt’ün de hüzünlü hikâyesine ortak olur.

Yönetmen: Selman Kılıçaslan

Oyuncular: Kemal Uçar, Arif Erkin, Ruhi Sarı, Nilay Erdönmez

CİCİ BABAM

Film, Şanlıurfa kökenli, İstanbul’da yaşayan, Muğla’da yetişmiş, İsveçli bir gurbetçi geline sahip ailenin hikayesini anlatıyor.

Yönetmen: Meltem Bozoflu

Oyuncular: Mahir İpek, Derya Alabora, Onur Buldu, Onur Atilla

SANDIK

Turan köyü üzerinde nereden geldiği belli olmayan üç helikopterden birisi, taşıdığı sandığı köye yakın bir bölgeye düşürür. O sandıktan çıkan sülüklerin yaydığı mutasyon ile köy halkı zombiye dönüşmeye başlar. Klişelere hapsolmayı reddeden film barındırdığı korku unsurlarıyla da dikkat çekiyor.

Yönetmen: H. Mücahit Pehlivan

Oyuncular: Celal Bıyıklı, Adnan Tunalı, Çağlar Ozan Aksu

A WRINKLE IN TIME (ZAMANDA KIVRILMA)

Meg Murray, dahi kardeşi Charles ve arkadaşları Calvin, her çocuk gibi oyunlar oynayan bir üçlüdür. Ancak günün birinde bir şey olur ve Meg'le Charles'ın bilim adamı olan babaları ortadan kaybolur. Bilim adamının kaybolmasının ardından onu bulmak da minik üçlüye düşer. Babalarını aramak için yolculuğa çıkan Meg Murray, Charles ve Calvin maceraya atılırlar. Bu macerada küçük çocuklar uzaydan paralel evrenlere kadar pek çok yeri ziyaret edecektir.

Yönetmen: Ava DuVernay

Oyuncular: Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon

(KÜLTÜR SERVİSİ)

Yerli işi zombi filmi

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 17:52

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