MİT operasyonuyla Gabon'dan getirilen 3 'FETÖ' şüphelisi tutuklandı

MİT tarafından düzenlenen operasyonla Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 'FETÖ' şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Afrika ülkesi Gabon'dan MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen 'FETÖ' şüphelisi 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'Uluslararası casusluk yapma' suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Daha önce de ‘FETÖ’den aranan ve üst düzey isimler oldukları belirtilen 6 kişinin Kosova’dan Türkiye’ye getirilerek sorguya alındığı ortaya çıkmıştı. Olayın ardından açıklama yapan Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, operasyondan haberi olmadığını belirtmiş, ardından ise içişleri bakanı ve istihbarat servisi şefini görevden almıştı. (HABER MERKEZİ)

Kosova’dan sonra Gabon’da da MİT operasyonu

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 08:37

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