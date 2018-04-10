Kosova’dan sonra Gabon’da da MİT operasyonu//

MİT'in Gabon’da operasyon düzenleyip 'FETÖ' suçlamasıyla aranan ‘3 üst düzey ismi’ Türkiye’ye getirdiği iddia edildi.

MİT Kosova’dan sonra Afrika ülkesi Gabon’da da ‘FETÖ’ operasyonu düzenledi, ‘3 üst düzey ismi’ Türkiye’ye getirdi.

AA’nın geçtiği haberde, “FETÖ’nün Gabon yapılanması” içinde bulunduğu iddia edilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal’ın MİT operasyonuyla Gabon’un başkenti Librevil’den özel uçakla Türkiye’ye getirildikleri ve sorguya alındıkları ifade edildi. ‘Güvenlik kaynakları’na dayandırılan haberde Özpınar’ın ByLock kullandığı, Demirönal hakkında Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği mahkemesinin tutuklama ve yakalama kararı bulunduğu, Akbaş hakkında ise Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ile Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından arama ve yakalama kaydı olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında yaptığı konuşmada operasyonu doğruladı. Daha önce de ‘FETÖ’den aranan ve üst düzey isimler oldukları belirtilen altı kişinin Kosova’dan Türkiye’ye getirilerek sorguya alındığı ortaya çıkmıştı. Olayın ardından açıklama yapan Başbakan Ramush Haradinaj, operasyondan haberi olmadığını açıklamış, ardından ise içişleri bakanı ve istihbarat servisi şefini görevden almıştı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Nisan 2018 20:07

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