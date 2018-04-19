Menderes Samancılar: Sanatçısı bu kadar hapis yatan hangi ülke var?

29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde konuşan sanatçı Menderes Samancılar, 'Konuşanın başı ağrıyor' sözleri üzerine salonda alkışlar yükseldi.

29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Aziz Nesin Emek Ödülü'nü alan sanatçı Menderes Samancılar, "Konuşanın başı ağrıyor" sözleri üzerine salonda alkışlar yükseldi. Samancılar sanatçısı, basın mensubu, aydını bu kadar hapis yatan y hangi ülke var" diye sordu.

29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin açılışı töreni Ankara MEB Şura Salonu'nda gerçekleşti. 2018 yılı Kitle İletişim Ödülü Elif Dağdeviren tarafından SineCine dergisine verildi.

2018 yılı Sanat Çınarı Ödülünü ise Keloğlan rolü ile hafızalara kazınan yazar yönetmen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Rüştü Asyalı'ya verildi. Oyuncu Bennu Yıldırımlar ödülü verirken "1994 yılında hayatımın ilk ödülünü Ankara Film Festivali'nde aldım. Epey yıl olmuş, çok heyecanlıyım" dedi. Rüştü Asyalı, yaptığı konuşmada, Atatürk' ün 10. Yıl Nutku. 'ndaki "Milli kültürümüzü muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız" sözlerine atıfta bulunarak "Bu inançla Atatürk'ün aydınlık yolunda ülkemizin sanatının gelişmesi için 48 yıl çaba gösterdim. Mutlu oldum, mutsuz oldum ama umutsuz olmadım" dedi.

'HERKES HER ŞEYİ KONUŞUYOR'

2018 yılı Aziz Nesin Emek Ödülü'nü ise Menderes Samancılar'a oyuncu Alper Saldıran takdim etti. Samancılar'ın "Konuşanın başı ağrıyor, öyle bir zamandan geçiyoruz" sözleriyle konuşmasına başlaması üzerine salondan alkışlar yükseldi. Samancılar, "Herkesin her şeyi konuştuğu bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Sahnede olmanın öneminden bahseden Samancılar, şöyle devam etti: "Bu sahneden indikten sonra da dışarıda ve sağlıklı olmak gerekir. Nazım Hikmet'ten Orhan Kemal'e Aziz Nesin'den Rıfat Ilgaz'a kadar sanatçısı, basın mensubu, aydını kadar bu ülkede hapis yatan ülke hangisidir acaba?" (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 23:22

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