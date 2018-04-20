Medipol Başakşehir-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta heyecanı, Medipol Başakşehir ile Kayserispor arasında yapılacak karşılaşmayla başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta başlıyor. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati 20.00.

Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray’a mağlup olarak liderliği kaybetti. Medipol Başakşehir, haftaya 59 puanla lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde girdi. Üç maçlık yenilgi serisine geçen hafta Gençlerbirliği’ni mağlup ederek son veren Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

NAPOLEONI YOK

Medipol Başakşehir’de, bu maç öncesinde tek eksik bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Kayserispor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Süper Lig'de 30'uncu haftanın hakemleri açıklandı

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir’de, Kayserispor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Kerim Frei sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu dört oyuncu, kart görmeleri halinde, 31. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasında oynayamayacak.

BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

İki takım Süper Lig’de 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 8’ini Başakşehir, 5’ini Kayserispor kazandı. Başakşehir ligde 8 maçtır rakibine yenilmiyor. Turuncu-lacivertli ekip bu müsabakaların 6’sını kazandı. Ligin ilk yarısındaki maç Kayseri’de 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 36 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Abdullah Avcı’nın öğrencileri bu maçların 27’sini kazandı.

HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig’de 30. haftanın maç programı şöyle:

Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21 Nisan Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

22 Nisan Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)

19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

23 Nisan Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker) (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 22:11

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