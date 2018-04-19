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Süper Lig'de 30'uncu haftanın hakemleri açıklandı
19 Nisan 2018 14:55
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 30 hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
YARIN:
20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (HÜSEYİN GÖÇEK)
21 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor (SERKAN ÇINAR)
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (ALİ PALABIYIK)
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (HALİL UMUT MELER)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (ÜMİT ÖZTÜRK)
22 NİSAN PAZAR:
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (BÜLENT YILDIRIM)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe (ARDA KARDEŞLER)
19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (HALİS ÖZKAHYA)
23 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
(SPOR SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 15:00
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