HDP Milletvekili Gülser Yıldırım'a 7.5 yıl hapis

Tutuklu yargılanan, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı. HDP'li vekiller karara tepki gösterdi.

HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, çeşitli suçlardan 12.5 yıldan 59 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında karar çıktı. HDP Diyarbakır Miletvekili Feleknas Uca, parti il yöneticileri ve avukatların da katıldığı duruşmada Gülser Yıldırım, savunmasını Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Kürtçe yaptı.

Hakkında 7 kez “terör örgütü propagandası yapmak”, 4 kez “suç ve suçluyu övmek”, 2 kez “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ile 6-8 Ekim olaylarında “suç işlemeye tahrik” suçlarından 12,5 yıldan 59 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada Yıldırım'a, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

HDP'Lİ VEKİLLER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın karar duruşmasını izleyen HDP milletvekilleri adliye çıkışında yaptıkları açıklama ile karara tepki gösterdi. HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, mahkeme heyetinin taleplerin tümünü reddetmesini hatırlatarak, “Bu da kararın nereden verildiğinin göstergesidir. Kararı tanımıyoruz, halk iradesine yapılan bir cezalandırmadır. 24 Haziran tarihinde yapılacak olan genel seçimler öncesi verilen bu ceza, AKP’nin duyduğu korkudan kaynaklanıyor"dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca da AKP’nin iktidarı kaybetmenin telaşı içerisinde olduğunu söyleyerek, “Linç kampanyasının sonucu bu karar verildi. Bu karar hukuki değildir. Bu yüzden erken bir seçime gidiyorlar. 24 Haziran’da da bu tutuklamalar ve halkımız üzerindeki baskıların hesabını soracağız" diye konuştu. (Mardin/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 18:51

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