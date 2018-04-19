'İYİ Parti seçime girebilecek mi?' tartışması sürüyor

İYİ Parti kurmaylarının haziran ayında yapılacak seçimlere katılabilecekleri açıklamasına karşın, YSK’daki hâkim görüşün, bunun mümkün olmadığı yönünde olduğu iddia ediliyor. Ancak AKP, seçime girebilmek için zorunlu olan 6 aylık sürenin 3 aya indirilmesini tartışıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onay vermesi durumda, bu düzenlemenin TBMM’den acil olarak yasalaştırılacak olan mini uyum paketine konulacağı belirtildi.

YSK’ya göre, İYİ Parti’nin, 10 Aralık 2017’de yaptığı kurucular kurulu kongresi, büyük kongre sayılıyor.Partinin, ilçe kongrelerini tamamladığı tarih olarak 26 Şubat gösteriliyor. Bu da 24 Haziran olarak açıklanan erken seçim için risk oluşturuyor.

MAHİR ÜNAL: PARTİLERİN SEÇMENİN KARŞISINA ÇIKMASINDAN YANAYIZ

Öte yandan AKP Genel Merkez’inde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, İYİ Parti'nin seçimlere katılması yönünde açıklamada bulundu.

Bir gazetecinin İYİ Parti’nin seçime girip, giremeyeceği sorusu üzerine Ünal, “Biz seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmek istenmiş bir gelenekten geliyoruz. Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran’da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın” ifadelerinde bulundu.

MERAL AKŞENER: İYİ PARTİ SEÇİME GİRECEK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'nin 24 Haziran'da sandık başına gidecek olmasını İstanbul İl Başkanlığında değerlendirdi.

Akşener, "Biz birinci olağan kongremizi 10 Aralık'ta tamamladık. 68 il ve ilçe teşkilatımız buna bağlı olarak kuruldu. O günden saydığınızda 10 Haziran itibariyle seçime girmeye hazırdır. İYİ Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum. İYİ Parti seçime yönelik en hazırlıklı partidir." ifadelerini kullandı.

YSK BAŞKANI: BUNU BEN DE BİLMİYORUM

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven de "Seçim için hazırlıklar tamam" diyerek İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı konusunda "İyi Parti seçimlere girebiliyor mu, giremez mi bunu ben de bilmiyorum. İyi Parti'nin durumu incelenir." ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 18:07

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